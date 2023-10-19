Два медзаклади Дніпропетровщини увійшли в ТОП-10 найкращих в Україні: які саме

Рейтинг оприлюднили на сайті Опендата.

Два медзаклади з Дніпропетровської області увійшли до «Топ-10 кращих компаній у сфері охорони здоров’я».

Це Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф та Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, посилаючись на дані Опендата.

Він зазначив, що у десятці найкращих компаній України у сфері охорони здоров’я лише два комунальних заклади, і це – наші лікарні. Інші – комерційні приватні підприємства.

Пишаємось нашими медзакладами. Дякую керівникам, Сергію Риженко та Радію Шевченко, і колективам лікарень за професійну роботу, – додав Лукашук.

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