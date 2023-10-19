В Днепре на Академика Белелюбского нашли взрывные «сувениры»: что говорят в полиции

На днях в Днепре на улице Академика Белелюбского местные жители обнаружили две гранаты.
Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный. Война».
Отмечается, что взрывные «сувениры» лежали возле забора.
Горожане сразу вызвали правоохранителей. На место прибыли патрульные, следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые изъяли опасные предметы.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Журналисту dnepr.info подтвердили факт происшествия. Продолжается проверка.
Важно: если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а звоните “101” или “102”!
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