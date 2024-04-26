Прокуратура выяснила, кто захватил земли на побережье Голубого озера Днепропетровской области

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре и Нацполиции.
Как выяснили правоохранители, житель Киевской области использовав поддельные документы, зарегистрировал право собственности на землю якобы для ведения сельского хозяйства.
Это произошло еще в июне 2019 года. Именно тогда подозреваемый незаконно завладел земельным участком на побережье Голубого озера в Петриковском районе.
Впоследствии, чтобы легализовать имущество, мужчина продал земельный участок площадью 2,3 Га. Ущерб, который подозреваемый нанес государству, по предварительным подсчетам составил 1,8 млн гривен.
18 апреля у подозреваемого провели обыски, во время которых изъяли черновые документы, мобильные телефоны, 1 700 долларов США, ключи от автомобиля и само транспортное средство.
Мужчине объявлено о подозрении по статьям:
ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 28
ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов)
ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины
В настоящее время подозреваемый под стражей.
На три земельных участка, которые были в собственности мужчины, наложили арест. Земли запрещено каким-либо образом отчуждать или продавать, а также вести на этих территориях любые работы — осуществлять строительство зданий, сооружений и ограждений.
Кроме этого, нельзя препятствовать общему водопользованию водоемом «Голубое озеро», граничащим с земельным участком.
Правоохранители ищут остальных причастных к схеме.
Читайте также:
Автор:
Это - глициния.
В Павлограде на Днепропетровщине грузовик ушел под землю.
Ребенок в состоянии средней тяжести.
Представительницы Украины на Евровидении уже отправились в шведский Мальме, где…
В Днепре под суд пойдет военный, требовавший 600 тысяч гривен за начисление боевых выплат подчиненным.
Если у жителя Днепра меньше 15 лет официального трудового стажа и он достиг пенсионного возраста, то на пенсию он сможет выйти только в 65 лет и сможет получать государственную социальную помощь, а не пенсию.
Житель Днепра убил свою жену.
В Днепре Новый мост застрял в пробках.
Уже скоро мы будем отмечать Пасху - в этом году праздник будет 5 мая.
Сегодня район Подстанции и конец проспекта Науки (Гагарина) считаются одними из самых престижных в Днепре. Тут есть торговый центр, множество магазинов, а транспортная развязка позволяет добраться в любую точку Днепра.
В Днепре и области начали расти цены на бензин.
Важно: в Украине Национальный календарь профилактических прививок предусматривает бесплатную вакцинацию против 10 заболеваний: туберкулеза, гепатита В, кори, эпидемического паротита (свинки), краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и хиб-инфекции.
В Раде отложили голосование за переименование городов Днепропетровской области.
Временную защиту, срок которой должен завершиться 30 июня, планируют продлить для всех украинских беженцев.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!