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Прокуратура выяснила, кто захватил земли на побережье Голубого озера Днепропетровской области

Сегодня 16:25
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Задержали мужчину, подозреваемого в захвате земель у Голубых озер.

Новости Днепра про Прокуратура выяснила, кто захватил земли на побережье Голубого озера Днепропетровской области

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре и Нацполиции.

Как выяснили правоохранители, житель Киевской области использовав поддельные документы, зарегистрировал право собственности на землю якобы для ведения сельского хозяйства.

Это произошло еще в июне 2019 года. Именно тогда подозреваемый незаконно завладел земельным участком на побережье Голубого озера в Петриковском районе.

Новости Днепра про Прокуратура выяснила, кто захватил земли на побережье Голубого озера Днепропетровской области

Впоследствии, чтобы легализовать имущество, мужчина продал земельный участок площадью 2,3 Га. Ущерб, который подозреваемый нанес государству, по предварительным подсчетам составил 1,8 млн гривен.

Новости Днепра про Прокуратура выяснила, кто захватил земли на побережье Голубого озера Днепропетровской области

18 апреля у подозреваемого провели обыски, во время которых изъяли черновые документы, мобильные телефоны, 1 700 долларов США, ключи от автомобиля и само транспортное средство.

Мужчине объявлено о подозрении по статьям:

ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 28
ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов)
ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины

В настоящее время подозреваемый под стражей.

На три земельных участка, которые были в собственности мужчины, наложили арест. Земли запрещено каким-либо образом отчуждать или продавать, а также вести на этих территориях любые работы — осуществлять строительство зданий, сооружений и ограждений.

Кроме этого, нельзя препятствовать общему водопользованию водоемом «Голубое озеро», граничащим с земельным участком.

Правоохранители ищут остальных причастных к схеме.

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