Прокуратура выяснила, кто захватил земли на побережье Голубого озера Днепропетровской области

Задержали мужчину, подозреваемого в захвате земель у Голубых озер.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре и Нацполиции.

Как выяснили правоохранители, житель Киевской области использовав поддельные документы, зарегистрировал право собственности на землю якобы для ведения сельского хозяйства.

Это произошло еще в июне 2019 года. Именно тогда подозреваемый незаконно завладел земельным участком на побережье Голубого озера в Петриковском районе.

Впоследствии, чтобы легализовать имущество, мужчина продал земельный участок площадью 2,3 Га. Ущерб, который подозреваемый нанес государству, по предварительным подсчетам составил 1,8 млн гривен.

18 апреля у подозреваемого провели обыски, во время которых изъяли черновые документы, мобильные телефоны, 1 700 долларов США, ключи от автомобиля и само транспортное средство. Мужчине объявлено о подозрении по статьям: ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 28

ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов)

ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины В настоящее время подозреваемый под стражей. На три земельных участка, которые были в собственности мужчины, наложили арест. Земли запрещено каким-либо образом отчуждать или продавать, а также вести на этих территориях любые работы — осуществлять строительство зданий, сооружений и ограждений. Кроме этого, нельзя препятствовать общему водопользованию водоемом «Голубое озеро», граничащим с земельным участком. Правоохранители ищут остальных причастных к схеме.

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