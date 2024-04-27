Ударил ножом и скрылся: полицейские Днепра задержали 45-летнего горожанина

Полиция Днепра задержала 45-летнего горожанина за нанесение тяжких телесных повреждений.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Сообщение о конфликте между людьми поступило в милицию 24 апреля, около 18 часов.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что во время спора подозреваемый ударил знакомого ножом в живот. 32-летнего мужчину с ранением госпитализировали в больницу. Оперативники криминальной полиции установили обстоятельства преступления и задержали 45-летнего ранее судимого горожанина, причастного к нападению, — говорится в сообщении полиции.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 УК.

Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: