Ударил ножом и скрылся: полицейские Днепра задержали 45-летнего горожанина

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Сообщение о конфликте между людьми поступило в милицию 24 апреля, около 18 часов.
Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что во время спора подозреваемый ударил знакомого ножом в живот. 32-летнего мужчину с ранением госпитализировали в больницу. Оперативники криминальной полиции установили обстоятельства преступления и задержали 45-летнего ранее судимого горожанина, причастного к нападению, — говорится в сообщении полиции.
Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 УК.
Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.
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