В небе над Днепром зафиксировали интересное оптическое явление (ФОТО)

В небе над Днепром зафиксировали необычное явление.

В четверг, 9 мая, жители Днепра могли видеть в небе интересное природное явление – солнечное гало. Так называют оптическую иллюзию подобную разноцветному нимбу, якобы обрамляющему Солнце.

Гало может также возникать вокруг Луны, что происходит даже чаще, чем появление радужного ореола вокруг Солнца.

С древнегреческого «гало» переводится как «сияние», или «нимб».

Гало – оптическое явление в атмосфере, возникающее вследствие преломления или отражения света в ледяных кристаллах. Проходя через эти кристаллы, солнечные лучи рассеиваются и преломляются, как при появлении радуги.

По народным приметам, гало является наиболее верным признаком ухудшения погоды. Впрочем, ученые призывают не считать это явление предвестником погодных изменений, или знаком «с небес».

На самом деле гало часто появляется вокруг Солнца, а еще чаще вокруг Луны. В среднем за год разноцветный круг возникает в небе 70-120 раз в год.

Однако такое яркое и хорошо заметное гало можно наблюдать только 10-20 раз.

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