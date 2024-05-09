Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У небі над Дніпром зафіксували цікаве оптичне явище (ФОТО)

Сьогодні 17:08
просмотров

У небі над Дніпром зафіксували незвичне явище.

Новости Днепра про У небі над Дніпром зафіксували цікаве оптичне явище (ФОТО)

У четвер, 9 травня, жителі Дніпра могли бачити в небі цікаве природне явище – сонячне гало. Так називають оптичну ілюзію подібну до різнобарвного німба, який нібито обрамляє Сонце.

Гало може також виникати навколо Місяця, що стається навіть частіше, ніж поява веселкового ореолу навколо Сонця. 

З давньогрецької “гало” перекладається як “сяйво”, або “німб”.

Гало – оптичне явище в атмосфері, що виникає внаслідок заломлення або відбиття світла в льодяних кристалах. Проходячи через ці кристали, сонячні промені розсіюються і заломлюються, як під час появи веселки.

За народними прикметами, гало є найвірнішою ознакою погіршення погоди. Втім науковці закликають не вважати це явище передвісником погодних змін, або знаком “з небес”. 

Насправді гало досить часто з’являється навколо Сонця, а ще частіше навколо Місяця. У середньому за рік різнобарвне коло виникає в небі 70-120 разів на рік. 

Проте таке яскраве і добре помітне гало можна спостерігати тільки 10-20 разів. 

Новости Днепра про У небі над Дніпром зафіксували цікаве оптичне явище (ФОТО)

Читайте також:

Новости Днепра про У небі над Дніпром зафіксували цікаве оптичне явище (ФОТО)Українська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Як півстоліття тому виглядав ресторан «Рубін»: «жива» музика та відомий нічний клуб (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:28
    Як півстоліття тому виглядав ресторан «Рубін»: «жива» музика та відомий нічний клуб (ФОТО)

    Ресторан «Рубін» відкрився у Дніпрі в середині 1970-х років. Знаходився…

    У Дніпрі навпроти ТРЦ “Neo Plaza” зіткнулися трамвай та автівка: рух ускладнено
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:47
    У Дніпрі навпроти ТРЦ “Neo Plaza” зіткнулися трамвай та автівка: рух ускладнено

    У Дніпрі на проспекті Науки трамвай не розминувся з автівкою.

    У Дніпрі авто, яке згоріло після “прильоту” по СТО у грудні 2023, тепер у музеї: його історія
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:56
    У Дніпрі авто, яке згоріло після “прильоту” по СТО у грудні 2023, тепер у музеї: його історія

    У Дніпрі до музею потрапила автівка, яка згоріла на СТО,…

    Мешканцям Дніпра нагадали, куди звертатися по допомогу постраждалим від домашнього насилля
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:51
    Мешканцям Дніпра нагадали, куди звертатися по допомогу постраждалим від домашнього насилля

    Домашнє насильство може мати різні форми: розрізняють фізичне, психологічне, економічне…

    Наверх