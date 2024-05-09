У небі над Дніпром зафіксували цікаве оптичне явище (ФОТО)

У четвер, 9 травня, жителі Дніпра могли бачити в небі цікаве природне явище – сонячне гало. Так називають оптичну ілюзію подібну до різнобарвного німба, який нібито обрамляє Сонце.
Гало може також виникати навколо Місяця, що стається навіть частіше, ніж поява веселкового ореолу навколо Сонця.
З давньогрецької “гало” перекладається як “сяйво”, або “німб”.
Гало – оптичне явище в атмосфері, що виникає внаслідок заломлення або відбиття світла в льодяних кристалах. Проходячи через ці кристали, сонячні промені розсіюються і заломлюються, як під час появи веселки.
За народними прикметами, гало є найвірнішою ознакою погіршення погоди. Втім науковці закликають не вважати це явище передвісником погодних змін, або знаком “з небес”.
Насправді гало досить часто з’являється навколо Сонця, а ще частіше навколо Місяця. У середньому за рік різнобарвне коло виникає в небі 70-120 разів на рік.
Проте таке яскраве і добре помітне гало можна спостерігати тільки 10-20 разів.
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