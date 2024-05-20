С 18 июля повестки могут посылать по почте, — постановление Кабмина

После того как пройдет 60 дней на обновление военных данных, ТЦК начнет посылать повестки каждому почтой. А в случае, если лицо не сообщило свой реальный адрес, повестка будет присылаться "Укрпочтой".

Повестка о вызове резервиста или военнообязанного в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки или его отдела или соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ может быть направлена указанными органами военного управления (органами) средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением (почтовым отправлением с объявлением ценности с описанием вложения) с уведомлением о вручении в адрес его места жительства по истечении 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных, в том числе адреса места жительства. В случае неуточнения в течение 60 дней резервистом или военнообязанным своего адреса места жительства повестка направляется в его адрес зарегистрированного места жительства, — говорится в постановлении Кабмина.

Такие повестки могут начать рассылать с 18 июля. В документе указывается, что они будут отправляться адресату не позднее чем в течение следующего дня после подписи повестки соответствующим руководителем, а день явки по вызову определяется не раньше четырнадцатого дня после отправки.

Если резервист или военнообязанный не сообщил или не обновил свои данные о месте жительства, вопрос будет решаться путем «заочных» штрафов, открытия исполнительного производства и взыскания с лица соответствующих средств или имущества.

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