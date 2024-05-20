В Днепре возле поликлиники женщина обнаружила пакет с боеприпасами

В Днепре на улице Буковинской возле поликлиники обнаружен пакет с арсеналом оружия.

Женщина, проходившая мимо поликлиники, заметила странный сверток под лестницей. Сообщается, что сверху него лежали два чека от гранат. Взрывотехники обнаружили почти 70 патронов и три гранаты.

«На месте работала следственно-оперативная группа отделения полиции. Обнаруженные боеприпасы правоохранители изъяли. Решается вопрос открытия уголовного производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства выясняют правоохранители», — сообщила корреспондентам Днепр.Инфо пресс-секретарь Днепровского районного управления полиции Алина Стадник.

Ранее мы писали, что Днепропетровщина является лидером по количеству находящихся в розыске «ухилянтов».

Читайте также:

Українська Русский

Автор: