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В Днепре возле поликлиники женщина обнаружила пакет с боеприпасами

Сегодня 15:09
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В Днепре на улице Буковинской возле поликлиники обнаружен пакет с арсеналом оружия.

Новости Днепра про В Днепре возле поликлиники женщина обнаружила пакет с боеприпасами

Женщина, проходившая мимо поликлиники, заметила странный сверток под лестницей. Сообщается, что сверху него лежали два чека от гранат. Взрывотехники обнаружили почти 70 патронов и три гранаты.

«На месте работала следственно-оперативная группа отделения полиции. Обнаруженные боеприпасы правоохранители изъяли. Решается вопрос открытия уголовного производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства выясняют правоохранители», — сообщила корреспондентам Днепр.Инфо пресс-секретарь Днепровского районного управления полиции Алина Стадник.

Ранее мы писали, что Днепропетровщина является лидером по количеству находящихся в розыске «ухилянтов».

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