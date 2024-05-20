До +30: когда в Днепр придет «африканская» жара

В Днепр придет "африканская" жара.

В минувшие выходные в Украину пришло летнее тепло. На этой неделе, по прогнозам синоптиков, погода кого-нибудь порадует, а кого-то огорчит, жарой. Заморозки окончательно уйдут из украинских областей.

В течение нескольких дней температура воздуха в стране кое-где прогреется до +30 градусов. В некоторых областях пройдут осадки с грозами, а во второй половине недели усилится ветер и станет прохладнее.

Какая будет погода в Днепре с 21 по 26 мая?

Во вторник будет сухо и солнечно, температура воздуха прогреется до +26 градусов. Ночью: +8+13 градусов. Жарче всего станет в четверг, 23 мая. Тогда по прогнозам синоптиков в Днепр и область придут «африканские» +30.

В пятницу, 24 мая, днем ​​в Днепропетровской области ожидаются порывы ветра, 15—20 м/с. Ночная температура воздуха +9+14 градусов, дневная +20+26 градусов.

В воскресенье, 26 мая, в Днепропетровской области также возможны порывы ветра до 15—20 м/с. Ночная температура воздуха +8+13 градусов, дневная +19+24 градуса.

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