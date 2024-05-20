Каракурт и тарантул: на Днепропетровщине заметили ядовитых пауков

У Дніпропетровській області помітили отруйних павуків, укуси яких можуть бути смертельними.

Ядовитого южнорусского тарантула увидел в селе Криничанского района житель нашей области Дмитрий. Он рассказал, что столкнулся с ним возле дома.

«Это было у нас в области, Криничанский район, это в селе было. Вечером просто увидели паука, который не хотел уходить от двери, пытался зайти в здание. Едва отогнали его. Это был южнорусский тарантул, их еще называют паук-волк. Когда отгонял от дома паука, то было видно, что агрессивно вел себя», – рассказал Дмитрий.

Об этом сообщает «Суспільне».

По словам зоолога Евгения Буяновера, южнорусский тарантул не несет сильной угрозы. Но специально беспокоить его не следует. Укус этого паука такой же болезненный как и укус пчелы или осы.

“Тарантулы – разновидность больших пауков, около 4 сантиметров в длину. Их тело густо покрыто волосками коричневого цвета. Они почти не плетут паутину, а ловят добычу из засады. Те тарантулы, которые водятся у нас – южнорусские тарантулы, – они не представляют смертельной опасности для человека. Они ядовиты, но их яд не опаснее укуса осы или пчелы”, — рассказал зоолог Евгений Буяновер.

Доктор биологических наук ДНУ им. А. Гончара Кирилл Голобородько добавил, что в нашей области кроме ядовитого южнорусского тарантула можно встретить и каракурта или черную вдову. Он очень опасен, потому что от его укуса можно погибнуть.

«Для Днепропетровской области среди почти 700 видов разных пауков у нас зафиксировано всего два ядовитых вида. Это так называемый каракурт или черная вдова, самый ядовитый вид украинской фауны. По Европе где-то до 3% смертности от укуса такого паука», — рассказал Кирилл Голобородько.

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