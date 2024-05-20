В Днепре в заброшенном доме обнаружили тело военного: что известно

Событие произошло 17 мая, на теле мужчины следов насильственной смерти не обнаружено, а тело было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти. Об этом сообщила пресс-секретарь Днепровского районного управления полиции Алина Стадник.
Предварительно известно, что военного случайно обнаружили на втором этаже заброшенного здания и рядом с ним нашли военный рюкзак с личными вещами и спальный мешок.
Ранее мы писали о том, что в Днепропетровской области 17-летняя девушка выпала из окна 9-го этажа, которая впоследствии скончалась в больнице.
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