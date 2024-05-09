Кабмин напомнил, что в Украине можно «докупить» стаж для пенсии. Как это сделать

Кабмин напомнил, как докупить себе стаж.

Украинцы могут «купить» страховой стаж для выхода на пенсию в 60 лет или для получения более высокой пенсии. Об этом говорится на сайте Правительства.

Как купить страховой стаж

Для начала нужно заключить договор Пенсионным фондом Украины (ПФУ) — сделать это можно онлайн через веб-портал электронных услуг фонда: