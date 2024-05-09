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  • Кабмин напомнил, что в Украине можно «докупить» стаж для пенсии. Как это сделать

Кабмин напомнил, что в Украине можно «докупить» стаж для пенсии. Как это сделать

Сегодня 18:03
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Кабмин напомнил, как докупить себе стаж.

Новости Днепра про Кабмин напомнил, что в Украине можно

Украинцы могут «купить» страховой стаж для выхода на пенсию в 60 лет или для получения более высокой пенсии. Об этом говорится на сайте Правительства.

Как купить страховой стаж

Для начала нужно заключить договор Пенсионным фондом Украины (ПФУ) — сделать это можно онлайн через веб-портал электронных услуг фонда:

  • Войти в личный кабинет Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи, Действие подписи или системы GOV.ID.
  • Выбрать раздел «Коммуникация по ПФУ», затем нажмите «Договор на добровольное участие»;
  • Внести персональные данные лица, в пользу которого вы хотите вносить взносы (ФИО, налоговый номер, серию и номер паспорта, дату рождения).
  • Если вы платите за себя, нажмите «Желаю платить взносы за себя» и укажите необходимую информацию;
  • дать согласие на обработку данных и подтвердить внесенные данные;
  • Подписать договор с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), нажав кнопку «Подписать и оплатить»;
  • Уплатить взносы, выбрав удобный для вас способ: через Portmone или платежное поручение.

Кто может докупить стаж

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