Кабмин напомнил, что в Украине можно «докупить» стаж для пенсии. Как это сделать

Украинцы могут «купить» страховой стаж для выхода на пенсию в 60 лет или для получения более высокой пенсии. Об этом говорится на сайте Правительства.
Для начала нужно заключить договор Пенсионным фондом Украины (ПФУ) — сделать это можно онлайн через веб-портал электронных услуг фонда:
Читайте также:
Автор:
Если у жителя Днепра меньше 15 лет официального трудового стажа…
Чтобы узнать свой будущий размер пенсии не обязательно обращаться в…
В ПФ также прокомментировали этот "скандал".
Перерасчет пенсий проведут без дополнительных обращений пенсионеров.
В социальных сетях появилось видео с жестоким избиением подростками своего сверстника.
Ресторан «Рубин» открылся в Днепре в середине 1970-х годов. Находился он в рабочем районе, но пользовался большой популярностью среди жителей Днепра – здесь устраивали свадьбы, отмечали юбилеи и окончания вузов. Ресторан проработал несколько десятков лет, пережил 1990-е и в начале…
В небе над Днепром зафиксировали необычное явление.
В Днепре на проспекте Науки трамвай не разминулся с автомобилем.
В Днепре во время поминальных дней будут работать дополнительные и удлиненные маршруты к кладбищам. На них будут таблички "Кладбище".
Заместитель начальника КП "УРЕА" Днепровского городского совета рассказал о подземной опасности.
В Днепре в музей попал сгоревший на СТО автомобиль, куда в декабре 2023 года прилетела ракета.
Домашнее насилие может иметь разные формы: различают физическое, психологическое, экономическое и сексуальное насилие. Обидчиком может быть не только один из супругов, но и другие члены семьи или родственники - дети, внуки, родители.
В Днепре патрульная полиция остановила водителя, после чего обнаружила у него признаки наркотического опьянения.
9 мая на улицах Днепра продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!