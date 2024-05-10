НАПК нашло 7 млн ​​необоснованных доходов у руководителя сервисного центра МВД на Днепропетровщине

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), промониторив образ жизни начальника территориального во время проведения сервисного центра ГСЦ МВД в Днепропетровской области, выявило «лишних» на 7 млн грн.
Об этом сообщает НАПК.
Речь идет о необоснованных активах — 4,9 млн грн наличными и автомобиль Škoda Kodiaq стоимостью более 2 млн грн.
Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском о признании активов необоснованными и взыскании их в доход государства.
По словам НАПК, в ходе расследования агенты собрали доказательства необоснованности этих активов в рамках досудебного расследования Специализированной прокуратурой в сфере обороны Восточного региона в уголовном производстве по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды работником территориального сервисного центра МВД.
Как пояснил чиновник, часть наличности в размере $90 тыс., которая была изъята у него во время обыска, ему одолжили третьи лица. Впрочем, проверив заемщиков, оказалось, что они также не могли заработать достаточно средств из законных источников.
Автомобиль Škoda, записанный на сына, приобрел по указанию отца. Такие действия свидетельствуют о намерениях скрыть реальные обстоятельства приобретения транспортного средства.
Ранее согласно п. 5-7 ч.1 ст. 12 Закона «О предотвращении коррупции» НАПК передало материалы относительно должностного лица ТСЦ ГСЦ МВД в Днепропетровской области в САП.
По заявлению прокурора судом в порядке обеспечения иска наложен арест на транспортное средство – предмет иска и собственность семьи должностного лица.
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