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НАЗК знайшло 7 млн необґрунтованих доходів у очільника сервісного центру МВС на Дніпропетровщині

Сьогодні 18:02
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Йдеться про 4,9 млн грн готівкою та автомобіль Škoda Kodiaq вартістю понад 2 млн грн.

Новости Днепра про НАЗК знайшло 7 млн необґрунтованих доходів у очільника сервісного центру МВС на Дніпропетровщині

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), промоніторивши спосіб життя начальника територіального під час проведення сервісного центру ГСЦ МВС у Дніпропетровській області, виявило “зайвих” на 7 млн грн.

Про це повідомляє НАЗК.

Мова йде про необґрунтовані активи – 4,9 млн грн готівкою та автомобіль Škoda Kodiaq вартістю понад 2 млн грн.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави.

За словами НАЗК, під час розслідування агенти зібрали докази необґрунтованості цих активів в межах досудового розслідування Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону у кримінальному провадженні за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди працівником територіального сервісного центру МВС.

Як пояснив посадовець, частину готівки у розмірі $90 тис., яку було вилучено у нього під час обшуку, йому позичили треті особи. Втім перевіривши позичальників, виявилося, що вони також не могли заробити достатньо коштів із законних джерел.

Автомобіль Škoda, який записаний на сина, той придбав за вказівкою батька. Такі дії свідчать про наміри приховати реальні обставини набуття транспортного засобу.

Раніше відповідно до п. 5-7 ч.1 ст. 12 Закону “Про запобігання корупції” НАЗК передало матеріали щодо посадовця ТСЦ ГСЦ МВС у Дніпропетровській області до САП.

За заявою прокурора судом у порядку забезпечення позову накладено арешт на транспортний засіб – предмет позову та власність родини посадовця. 

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