Стратегічному підприємству Держкосмосу в Дніпрі завдали збитків у 3,2 млн грн: у чому річ

У Дніпропетровській області викрили трьох осіб, які завдали збитків держпідприємству.

2 квітня на Дніпропетровщині за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ за оперативного супроводу співробітників СБУ викрито схему заволодіння коштами ДП та завдання цьому підприємству шкоди у вигляді упущеної вигоди. Підозрюють трьох осіб, причетних до завдання 3,2 млн грн збитків стратегічному державному підприємству.

Як повідомили в Спеціальній антикорупційній прокуратурі (САП) на сьогодні у справі повідомлено про підозру: керівнику ДП;

бенефіціарному власнику приватного підприємства;

бухгалтеру приватного підприємства;

Упродовж 2015-2016 років керівник ДП вступив у змову з бенефіціарним власником приватної компанії. Мова йде про підприємство, яке засноване державою та є ключовим для оборони та безпеки України. З 2002 по 2018 воно належало до сфери управління Державного космічного агентства України, а наразі перебуває у сфері управління Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Представники ДП уклали договір з приватним підприємцем, який мав поставити вимірювальний прилад на завод, як тільки отримає 40% передоплати. Проте цього так і не сталося.

Згодом укладений договір скасували та оголосили проведення нового тендера. Втім, цього разу угоду виграв той самий постачальник з приватної компанії, який все ж поставив прилад за новим договором, але тепер за значно завищеними цінами.

Що супроводжувалося підробленням документів при проходженні митних процедур (в частині декларування цін на прилади, значно вищих, ніж ринкові) та під час тендеру (в частині створення штучної конкуренції шляхом залучення формального та підконтрольного учасника тендеру з гіршою пропозицією поставки, ніж у приватної компанії), – йдеться у повідомленні САП.

Таким чином держава переплатила 2,3 млн гривень та ще й зазнала збитків у розмірі 853 тисяч гривень, адже не ДП не застосувало штрафні санкції до постачальника, який не надав замовлений прилад.

У САП уточнюють, що за реалізацію схеми компанія-постачальник перевела на закордонний рахунок компанії дружини посадовця ДП, зареєстрованої на Маршаллових Островах, 43,5 тис. євро під виглядом оплати за агентські послуги. Зауважимо, що під час досудового розслідування НАБУ і САП скерували запити про міжнародну правову допомогу до 12 іноземних юрисдикцій, зокрема Князівства Ліхтенштейн, Латвії та Чехії. Отримані відповіді лягли в основу доказової бази сторони обвинувачення, – зауважили в САП.

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