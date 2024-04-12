У Кам’янському жінка збиралася перереєструвати авто, а виявилося, що його шукає Інтерпол

Неприємний "сюрприз" чекав на жінку, яка прийшла до Сервісного центру МВС, аби перереєструвати авто

У Кам’янському на Дніпропетровщині жінка звернулася до місцевого Сервісного центру МВС, бо хотіла перереєструвати авто Toyota CH-R. Втім виявилося, що машина розшукується Інтерполом.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Сервісних центрів МВС в Дніпропетровській області.

Клієнтка звернулася до співробітника центру та попросила перереєструвати авто. Отримавши необхідні документи, адміністратор розпочав перевірку, під час якої з’ясувалося, що машина є у міжнародній базі “Інтерпол”.

Відтак, надання послуги було припинено, а зібрані матеріали передали поліції.

Не всі історії мають щасливий фінал, – йдеться у повідомленні.

У Сервісному центрі МВС наразі не повідомляють деталей, але ймовірно, придбане авто могло бути краденим.

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