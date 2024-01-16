На Дніпропетровщині значно побільшало непридатних до військової служби: статистика від НАЗК

Аналітики Національного агентства запобігання корупції оприлюднили статистику, яка вказує на збільшення кількості людей, котрі не придатні до військової служби за результатами ВКЛ.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) зібрало і систематизувало інформацію щодо організації діяльності військово-лікарських комісій (ВЛК) для проведення комплексного дослідження корупційних ризиків.

Як виявилося, у 2023 році значно зросла кількість людей, які можуть вважатися непридатними до військової служби за результатами ВКЛ. Зокрема, у Дніпропетровській області ці показники чи не найвищі в Україні. Для дослідження НАЗК використовувало дані від обласних ТЦК та СП.

Лише за 9 місяців 2023 року відсоток обмежено придатних зріс до 51. У 2022 році цей показник складав 26%, йдеться в інфографіці від НАЗК. Значно збільшилася кількість призовників, яких визнали повністю непридатними. Було 6% від загального числа людей, які пройшли ВКЛ, а тепер – 13%.

Також НАЗК звернуло увагу на динаміку хвороб, за якими найчастіше ВЛК визнавала непридатними до військової служби та виключень з військового обліку. У 2022 та 2023 найчастіше “списували” через:

хвороби щитоподібної залози;

гіпертонічна хвороба III стадії;

серцева недостатність II-III стадії при ішемічних хворобах серця;

хвороби хребта;

артрози;

ВІЛ з імунною декомпенсацією.

НАЗК стверджує, що такі хвороби не мають яскраво вираженого зовнішнього прояву, що дає змогу використовувати такі діагнози для корупційних практик, позаяк без результату медичного обстеження, наявність цих проблем виявити не можливо.

Нагадаємо, раніше ми писали, як у Дніпрі оскаржити рішення ВЛК: інструкція.

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