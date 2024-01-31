Депутати просять включити компанію, що будувала метро у Дніпрі, у список спонсорів війни

Як відомо, ця компанія мала будувати у Дніпрі нові станції метро. Проте з початком повномасштабного вторгнення фірма кинула будівництво підземки, завдавши збитків місту. Натомість цей турецький холдинг продовжує працювати в росії, де лише за два роки реалізував проєкти на суму близько 2 мільярдів доларів, сплачуючи податки державі-терористці.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Фінансуючи державний бюджет рф значними надходженнями, турецький холдинг «Лімакгруп» сприяє російській економіці та, відповідно, підтримує дії агресора. (…) Звертаємось із проханням у межах наданих законом повноважень внести турецький холдинг «Лімакгруп» та створені ним компанії, зокрема та не виключно компанію «ЛІМАК ІНШААТ САНАІ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНІМ СІРКЕТІ»/ LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, до списку міжнародних спонсорів війни, — йдеться у зверненні до НАЗК, за яке проголосували депутати міськради.
Зазначається, що нині у справі про покинуте будівництво підземки триває низка судових процесів.
Також днями мер Борис Філатов заявляв, що місто вимагатиме справедливого вирішення ситуації з турецьким підрядником, якого було обрано за міжнародним тендером. Тоді він анонсував звернення до посольства Туреччини та міжнародних бізнес-спільнот.
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