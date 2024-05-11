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В Днепровском районе ночью наблюдали северное сияние

Сегодня 13:03
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В ночь на 11 мая в Днепровском районе увидели северное сияние.

Новости Днепра про В Днепровском районе ночью наблюдали северное сияние

Необычное природное явление наблюдали жители еще нескольких областей Украины. В частности, над Харьковской, Донецкой, Черниговской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Тернопольской, Ровенской, Волынской и Львовской областями.

В Главном центре специального контроля объяснили, что северное сияние в небе над Украиной — следствие серии солнечных вспышек и корональных выбросов массы стали причиной мощных магнитных бурь.

Новости Днепра про В Днепровском районе ночью наблюдали северное сияние

Небо приобрело розово-фиолетовый оттенок, а чувствительные к погоде люди могли даже чувствовать дискомфорт.

Новости Днепра про В Днепровском районе ночью наблюдали северное сияние

На Солнце наблюдаются вспышки и корональные выбросы массы. Это привело к мощнейшей с 2003 года геомагнитной буре.

Ученые ожидают, что в 2024 году увидеть северное сияние можно будет еще несколько раз.

Недавно жители Днепра могли также заметить большую комету невооруженным глазом.

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