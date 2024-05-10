Как жителю Днепра бесплатно пройти обследования перед операцией: инструкция

Перед любой плановой госпитализацией пациент обычно проходит целый ряд обследований и сдает различные анализы. Это не только занимает много времени, но и обходится в значительную сумму.

Журналисты dnepr.info узнали, как сдать анализы и пройти обследования перед госпитализацией бесплатно.

Как бесплатно пройти обследование

Необходимость в госпитализации определяет врач, который и выписывает электронное направление как в больницу, так и дает направление на обследование. Важно то, что назначает обследование именно тот врач, который занимается лечением больного и который направляет его на госпитализацию. Это может быть как семейный, так и узконаправленный специалист.

Какие обследования бесплатные

Пройти обследования и сдать необходимые анализы больной может в любом медучреждении, по своему усмотрению. Главное, чтобы это учреждение имело договор с НСЗУ на предоставление бесплатных услуг в рамках стационарных пакетов Программы медицинских гарантий. Узнать, какие именно обследования входят в пакеты медицинских услуг можно тут.

В каких случаях обследования платные

Узнать, в каких учреждениях можно бесплатно пройти обследования и сдать анализы можно тут.

В других случаях, если пациент по своему желанию и усмотрению хочет пройти какое-либо обследование и при этом у него нет направления от семейного врача, то за услугу ему придется заплатить из собственного кармана.

В случае, если у пациента есть направление от врача, а в медучреждении отказывают делать обследование бесплатно, то он может пожаловаться на горячую линию НСЗУ по номеру 16-77.

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