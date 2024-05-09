Как полвека назад выглядел ресторан «Рубин»: «живая» музика и известный ночной клуб (ФОТО)

Ресторан «Рубин» открылся в Днепре в середине 1970-х годов. Находился он в рабочем районе, но пользовался большой популярностью среди жителей Днепра – здесь устраивали свадьбы, отмечали юбилеи и окончания вузов. Ресторан проработал несколько десятков лет, пережил 1990-е и в начале 2000-х был переформатирован в модный ночной клуб.

Журналисты dnepr.info узнали, как ресторан «Рубин» выглядел около 50 лет назад.

В начале 1970-х годов в Днепре активно развивалось строительство на новых жилмассивах. Строили не только дома, но и развлекательную инфраструктуру – кинотеатры, рестораны, кафе, чтобы жителям многоквартирных зданий было где провести досуг. Ресторан «Рубин» открылся в одном из таких районов. Он занимал два этажа. В заведении было несколько залов. Само здание было довольно большим – почти 900 кв м. Разместиться в нем могли более 200 человек.

Днем в ресторан на обед ходили сотрудники соседних учреждений. По вечерам в ресторане играл «живой» оркестр. В выходные дни тут отмечали свадьбы. Ресторан был настолько популярным, в частности среди молодоженов, что в залах порой шло гуляние сразу нескольких свадеб в один день.

Рядом с рестораном был обустроен зеленый сквер с небольшой детской площадкой и фонтаном.

В 1990-х ресторан стал приходить в упадок. Посетителей было все меньше, поскольку среди жилмассива было не много желающих его посещать, все, кто мог позволить себе посетить ресторан в то время – предпочитали делать это в центре города. Клиентов не было, «Рубин» был вынужден закрыться.

В конце 1990-х вместо ресторана в здании разместился ночной клуб«Molinari». Работал он в формате кафе-бар. Тут можно было пообедать днем, вечером поиграть в бильярд, а в пятницу и субботу проводились дискотеки.

Бывшие залы «Рубина» поделили на несколько танцевальных зон и бильярдный зал. Клуб отличался тем, что в нем первом была установлена депозитная система оплаты за вход. То есть на входе клиент платил деньги, а потом получал разные услуги: от бара и кухни до бильярда. Но к 2010 году клуб закрылся.

фото: группа «Родной Днепропетровск»

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