Как почти 50 лет назад в Днепре выглядел ДК Металлургов: огромное панно с рабочими и зал для дискотек

Дворцы культуры в Днепре – огромные помещения, залы, где проводятся концерты, выступают артисты эстрады и театра. В Днепре количество ДК, где есть большие залы и хорошая акустика можно пересчитать по пальцам. Все эти здания были возведены десятки лет назад и сегодня часть из них нуждается в реконструкции.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как почти 50 лет назад выглядел ДК Металлургов на левом берегу Днепра.

Дворец культуры на проспекте Калнышевского в Днепре открылся в 1978 году. Финансы на его строительства выделил завод им. Карла Либкнехта.

Возведение дворца длилось несколько лет и завершилось к началу 1978 года, но открыть его решили лишь в ноябре, приурочив дату открытия к 60 летнему юбилею комсомола.

Дворец был многофункциональным. Крышу ДК у главного входа украсили большим панно с рабочими. В самом ДК нашлось место для кружков для школьников, тут проводились концерты, собрания, дискотеки и даже несколько лет работал кинотеатр.

«Я в этом дворце пел в хоре, а также помогал готовить концерты районного масштаба, позднее был делегатом конференций Индустриального района. Отличный был дворец. Если не ошибаюсь, он аналогичен ДК «Шинник», — вспоминает в социальной сети Facebook житель Днепра Виталий Носань.

Регулярно с концертами тут выступали различные артисты, актеры проводили творческие вечера, показывали спектакли. Зрительный зал ДК вмещал тысячу человек. Также во дворце есть малый зал, помещения для занятий танцами и другими видами творчества. Общая площадь здания составляет 9 тыс кв м.

На День металлурга во дворце обязательно проводили концерт для рабочих, а по его завершению вечером устраивали салют.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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