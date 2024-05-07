Кот-космонавт, «Марсовая зона» и глобус с рельефом Луны: необычные факты о планетарии в Днепре

Сегодня во всем мире празднуется Международный день планетариев. Дата празднования выбрана в честь того, что 100 лет назад, 7 мая в Мюнхене начал работу первый в мире планетарий. Цель дня – напомнить людям о том, что проводить досуг можно проводить повышая знания о космосе и узнавая новую информацию, так как с годами планетарии начали терять свою привлекательность в глазах людей.

Журналисты dnepr.info в Международный день планетариев решили напомнить читателям о том, что в Днепре есть свой планетарий и что посетив его можно узнать много интересного. А еще – собрали необычные факты о планетарии в Днепре.

Днепровский планетарий открылся в августе 1968 года. Он стал вторым планетарием в Украине для которого специально спроектировали здание. В общем же в Украине наш планетарий стал пятым.

Раньше на улице возле здания планетария был телескоп, а сотрудники учреждения показывали прохожим звездное небо.

Изначально планетарий был рассчитан на 12 мест и имел диаметр купола 12 метров. Благодаря этому посетители могли увидеть не только фазы Месяца, но и затмение Солнца.

Телескоп в 300 раз увеличивал изображение и приближал звезды.

Ежегодно в планетарии проводилось около 150 лекций на тему астрономии. Сотрудники планетария ездили читать лекции о звездах на заводы и в колхозы.

В 2018 году планетарий был закрыт на реконструкцию, она длилась 3 года. В 2021 году он заработал снова. Теперь тут установлены интерактивные доски, современное оборудование для изучение неба.

Рядом со зданием планетария есть миниматюрная скульптура «Ракета Днепр» в виде кота-космонавта, который держит в руках ракету, символизирующую космическую индустрию нашего города с символической надписью «Dnipro».

В 2008 году наш планетарий посетил первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк.

Сегодня в планетарии есть зона, где собрано оборудование, которое работало тут раньше, до реконструкции. Тут также можно увидеть авиационные костюмы, модель скафандра.

В планетарии работает единственная в Украине «Марсовая зона», в которой посетители могут почувствовать себя словно на красной планете.

В Днепровском планетарии есть самый большой в Украине глобус Месяца, который «рассказывает» историю космических миссий и на нем можно «посмотреть» рельеф спутника.

Кроме этого наш планетарий создает собственные полнокупольные фильмы.

фото: группа «История в фотографиях, Екатеринослав- Днепровск», В. Рязанов, Planetarium Noosphere

Читайте также:

Українська Русский

Автор: