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Як майже 50 років тому у Дніпрі виглядав ДК Металургів: величезне панно з робітниками та зал для дискотек

Сьогодні 14:29
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Палаци культури у Дніпрі – величезні приміщення, зали, де проводяться концерти, виступають артисти естради та театру. У Дніпрі кількість ДК, де є великі зали та гарна акустика можна перерахувати на пальцях. Всі ці будівлі були зведені десятки років тому і сьогодні частина їх потребує реконструкції.

Новости Днепра про Як майже 50 років тому у Дніпрі виглядав ДК Металургів: величезне панно з робітниками та зал для дискотек

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як майже 50 років тому виглядав ПК Металургів на лівому березі Дніпра.

Палац культури на проспекті Калнишевського у Дніпрі відкрився 1978 року. Фінанси на його будівництво виділив завод ім. Карла Лібкнехта.

Новости Днепра про Як майже 50 років тому у Дніпрі виглядав ДК Металургів: величезне панно з робітниками та зал для дискотек

Зведення палацу тривало кілька років і завершилося на початку 1978 року, але відкрити його вирішили лише у листопаді, приурочивши дату відкриття до 60-річного ювілею комсомолу.

Дах ДК біля головного входу прикрасили великим панно з робітниками-металургами.

Новости Днепра про Як майже 50 років тому у Дніпрі виглядав ДК Металургів: величезне панно з робітниками та зал для дискотек

Палац був багато функціональним. У самому ДК знайшлося місце для гуртків для школярів, тут проводились концерти, збори, дискотеки та навіть кілька років працював кінотеатр.

Новости Днепра про Як майже 50 років тому у Дніпрі виглядав ДК Металургів: величезне панно з робітниками та зал для дискотек

«Я у цьому палаці співав у хорі, а також допомагав готувати концерти районного масштабу, пізніше був делегатом конференцій Індустріального району. Чудовий був палац. Якщо не помиляюся, він аналогічний до ДК «Шинник», – згадує в соціальній мережі Facebook житель Дніпра Віталій Носань.

Новости Днепра про Як майже 50 років тому у Дніпрі виглядав ДК Металургів: величезне панно з робітниками та зал для дискотек

  Регулярно з концертами виступали різні артисти, актори проводили творчі вечори, показували спектаклі. Зал для глядачів вміщав тисячу людей. Також у палаці є мала зала, приміщення для занять танцями та іншими видами творчості. Загальна площа будівлі складає 9 тис кв м.

На День металурга у палаці обов’язково проводили концерт для робітників, а на його завершення ввечері влаштовували салют.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

 

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Новости Днепра про Як майже 50 років тому у Дніпрі виглядав ДК Металургів: величезне панно з робітниками та зал для дискотекУкраїнська Новости Днепра про Як майже 50 років тому у Дніпрі виглядав ДК Металургів: величезне панно з робітниками та зал для дискотекРусский

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