Сайт Дніпра Новини До Дніпра вп’яте евакуювали кам’яні скульптури, яким понад 800 років До Дніпра вп’яте евакуювали кам’яні скульптури, яким понад 800 років
У Дніпрі порятунок кам'яних скіфських баб поставили на "промислові" рейки.
З-під обстрілів до Дніпра вп’яте евакуювали кам’яних баб з Донбасу. Про це
волонтер та історик Юрій Фанигін. розповів
Скульптури 11-13 століття, доставили з Донбасу у Дніпро. Звідки саме привезли артефакти з міркувань безпеки не розголошують, але пообіцяли у майбутньому про це детально розповісти.
Історикам вдалося забрати до Дніпра вже 9 статуй. Однак не всі скульптури залишаються у нашому місті, це їхній тимчасовий прихисток.
Стабільність ознака майстерності. З нальотом легкої схибленості, – коментує подію Юрій.
За словами Юрія статуя важить понад 700 кілограмів, тому завантажити її до автівки було не просто.
Також історики-ентузіасти натякнули, що це не остання евакуація.
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Українська Яна Юхименко
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