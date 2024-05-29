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До Дніпра вп’яте евакуювали кам’яні скульптури, яким понад 800 років

Сьогодні 12:05
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У Дніпрі порятунок кам'яних скіфських баб поставили на "промислові" рейки.

Новости Днепра про До Дніпра вп'яте евакуювали кам'яні скульптури, яким понад 800 років

З-під обстрілів до Дніпра вп’яте евакуювали кам’яних баб з Донбасу. Про це розповів волонтер та історик Юрій Фанигін.

Скульптури 11-13 століття, доставили з Донбасу у Дніпро. Звідки саме привезли артефакти з міркувань безпеки не розголошують, але пообіцяли у майбутньому про це детально розповісти. 
 
Історикам вдалося забрати до Дніпра вже 9 статуй. Однак не всі скульптури залишаються у нашому місті, це їхній тимчасовий прихисток.
 
Стабільність ознака майстерності. З нальотом легкої схибленості, – коментує подію Юрій.
За словами Юрія статуя важить понад 700 кілограмів, тому завантажити її до автівки було не просто. 
 
Також історики-ентузіасти натякнули, що це не остання евакуація. 

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Новости Днепра про До Дніпра вп'яте евакуювали кам'яні скульптури, яким понад 800 роківУкраїнська

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