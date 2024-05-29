До Дніпра вп’яте евакуювали кам’яні скульптури, яким понад 800 років

У Дніпрі порятунок кам'яних скіфських баб поставили на "промислові" рейки.

З-під обстрілів до Дніпра вп’яте евакуювали кам’яних баб з Донбасу. Про це розповів волонтер та історик Юрій Фанигін.

Скульптури 11-13 століття, доставили з Донбасу у Дніпро. Звідки саме привезли артефакти з міркувань безпеки не розголошують, але пообіцяли у майбутньому про це детально розповісти.

Історикам вдалося забрати до Дніпра вже 9 статуй. Однак не всі скульптури залишаються у нашому місті, це їхній тимчасовий прихисток.

Стабільність ознака майстерності. З нальотом легкої схибленості, – коментує подію Юрій. За словами Юрія статуя важить понад 700 кілограмів, тому завантажити її до автівки було не просто.

Також історики-ентузіасти натякнули, що це не остання евакуація.

Читайте також:

Українська

Автор: