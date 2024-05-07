Кіт-космонавт, «Марсова зона» та глобус із рельєфом Місяця: незвичайні факти про планетарій у Дніпрі

Журналісти dnepr.info у Міжнародний день планетаріїв вирішили нагадати читачам про те, що у Дніпрі є свій планетарій і що, відвідавши його, можна дізнатися багато цікавого. А ще – зібрали незвичайні факти про планетарій у Дніпрі.
Дніпровський планетарій відкрився у серпні 1968 року. Він став другим планетарієм в Україні, для якого спеціально спроєктували будівлю. Загалом, в Україні наш планетарій став п’ятим.
Раніше на вулиці біля будівлі планетарію був телескоп, а співробітники установи показували перехожим зоряне небо.
Спочатку планетарій був розрахований на 120 місць і мав діаметр купола 12 метрів. Завдяки цьому відвідувачі могли побачити не лише фази Місяця, а й затемнення Сонця.
Телескоп у 300 разів збільшував зображення та наближав зірки.
Щороку у планетарії проводилося близько 150 лекцій на тему астрономії. Співробітники планетарію їздили читати лекції про зірок на заводи та колгоспи.
У 2018 році планетарій було закрито на реконструкцію, вона тривала 3 роки. 2021 року він запрацював знову. Наразі тут встановлені інтерактивні дошки, сучасне обладнання для вивчення неба.
Поряд із будівлею планетарію є мініматюрна скульптура «Ракета Дніпро» у вигляді кота-космонавта, який тримає в руках ракету, що символізує космічну індустрію нашого міста із символічним написом «Dnipro».
2008 року наш планетарій відвідав перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк.
Сьогодні у планетарії є зона, де зібрано обладнання, яке працювало тут раніше, до реконструкції. Тут можна побачити авіаційні костюми, модель скафандра.
У планетарії працює єдина в Україні «Марсова зона», в якій відвідувачі можуть відчути себе ніби на Червоній планеті.
У Дніпровському планетарії є найбільший в Україні глобус Місяця, який розповідає історію космічних місій і на ньому можна переглянути рельєф супутника.
Крім цього, наш планетарій створює власні повнокупольні фільми.
фото: група «Історія у фотографіях, Катеринослав-Дніпровськ», В. Рязанов, Planetarium Noosphere
Читайте також:
Автор:
Наступного тижня після Великодня православні християни східного обряду традиційно присвячують…
У Дніпрі вантажівка перекрила дорогу.
Курйозний інцидент трапився на ж/м Тополя в Дніпрі.
У Дніпрі побилися чоловіки, які втрутилися у сварку між двома…