Кіт-космонавт, «Марсова зона» та глобус із рельєфом Місяця: незвичайні факти про планетарій у Дніпрі

Сьогодні у всьому світі відзначається Міжнародний день планетаріїв. Дата святкування обрана на честь того, що 100 років тому, 7 травня у Мюнхені розпочав роботу перший у світі планетарій. Мета дня – нагадати людям про те, що проводити дозвілля можна проводити підвищуючи знання про космос і дізнаючись нову інформацію, оскільки з роками планетарії почали втрачати свою популярність серед людей.

Журналісти dnepr.info у Міжнародний день планетаріїв вирішили нагадати читачам про те, що у Дніпрі є свій планетарій і що, відвідавши його, можна дізнатися багато цікавого. А ще – зібрали незвичайні факти про планетарій у Дніпрі.

Дніпровський планетарій відкрився у серпні 1968 року. Він став другим планетарієм в Україні, для якого спеціально спроєктували будівлю. Загалом, в Україні наш планетарій став п’ятим.

Раніше на вулиці біля будівлі планетарію був телескоп, а співробітники установи показували перехожим зоряне небо.

Спочатку планетарій був розрахований на 120 місць і мав діаметр купола 12 метрів. Завдяки цьому відвідувачі могли побачити не лише фази Місяця, а й затемнення Сонця.

Телескоп у 300 разів збільшував зображення та наближав зірки.

Щороку у планетарії проводилося близько 150 лекцій на тему астрономії. Співробітники планетарію їздили читати лекції про зірок на заводи та колгоспи.

У 2018 році планетарій було закрито на реконструкцію, вона тривала 3 роки. 2021 року він запрацював знову. Наразі тут встановлені інтерактивні дошки, сучасне обладнання для вивчення неба.

Поряд із будівлею планетарію є мініматюрна скульптура «Ракета Дніпро» у вигляді кота-космонавта, який тримає в руках ракету, що символізує космічну індустрію нашого міста із символічним написом «Dnipro».

2008 року наш планетарій відвідав перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк.

Сьогодні у планетарії є зона, де зібрано обладнання, яке працювало тут раніше, до реконструкції. Тут можна побачити авіаційні костюми, модель скафандра.

У планетарії працює єдина в Україні «Марсова зона», в якій відвідувачі можуть відчути себе ніби на Червоній планеті.

У Дніпровському планетарії є найбільший в Україні глобус Місяця, який розповідає історію космічних місій і на ньому можна переглянути рельєф супутника.

Крім цього, наш планетарій створює власні повнокупольні фільми.

фото: група «Історія у фотографіях, Катеринослав-Дніпровськ», В. Рязанов, Planetarium Noosphere

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