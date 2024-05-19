У Кам’янському потяг на смерть збив чоловіка: деталі трагедії

Інцидент трапився зранку у п’ятницю, 17 травня, на перегоні “Запоріжжя-Камянське-Сухачівка”.
Про це повідомляє Інформатор із посиланням на власні джерела.
Чоловік рухався уздовж колії в одному напрямку з потягом і раптом зробив крок на колію.
Машиніст потягу намагався загальмувати, але трагедії уникнути не вдалося.
Загиблому було 54 року. За попередньою інформацією, він працював старшим майстром дільниці.
Усі обставини загибелі чоловіка будуть з’ясовувати правоохоронці.
Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі два трамваї рухатимуться за об’єднаним маршрутом.
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