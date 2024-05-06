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Поливаний понеділок 2024 року: традиції і що не можна робити

Сьогодні 12:40
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Першого понеділка після Великодня в Україні відзначають Поливаний або Обливаний понеділок. За традицією, всі один одного обливають водою, оскільки вона в перший тиждень після свята Великодня вважається цілющою.

Новости Днепра про Поливаний понеділок 2024 року: традиції і що не можна робити

Журналісти dnepr.info дізналися, які є традиції та прикмети цього дня, а також що можна і що сьогодні не можна робити.

Які є традиції поливального понеділка

Поливаний понеділок ще називають Волочильним, Обливаним чи Світлим.

Поливаний понеділок відзначали ще язичники. У них свято символізувало очищення, силу та здоров’я. Вважалося, що у цей день вода має цілющу силу. Поливали водою не тільки один одного, а й свійських тварин, птахів і навіть вулики. Згодом язичники стали християнами, але традиція поливати один одного водою залишилася.

З прийняттям християнства люди стали вірити, що вода після Світлого Воскресіння стає чарівною, а обливання символізують духовне очищення, для тих, кого облили,  така «процедура» обіцяє здоров’я та удачу, яка супроводжуватиме весь рік.

У наших предків існував звичай: хлопці ходили будинками, де є незаміжні дівчата та обливали їх, за це вони отримували писанки та паски. Вважається, що та дівчина, яка була облита з ніг до голови до наступного Великодня, точно вийде заміж. А якщо навпаки – її не облили водою, то удача відвернеться від неї цілий рік.

Також у Світлий або Поливаний понеділок прийнято ходити у гості до родичів та пригощати їх випічкою.

Новости Днепра про Поливаний понеділок 2024 року: традиції і що не можна робити

Що не можна робити

У це свято існує низка заборон. Насамперед тиждень називається Світлим, тому треба радіти, а не сумувати, не можна думати про погане, злитися, сваритися. День краще провести у веселій компанії, не рекомендується перебувати вдома нудьгувати, об’їдатися їжею або вживати алкоголь у великих кількостях. У понеділок не слід займатися домашніми справами та рукоділлям.

Прикмети дня

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде холодною. Дощ обіцяв дощове літо, ясна погода – обіцяла таке ж літо та щедрий урожай.

 

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Новости Днепра про Поливаний понеділок 2024 року: традиції і що не можна робитиУкраїнська Новости Днепра про Поливаний понеділок 2024 року: традиції і що не можна робитиРусский

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