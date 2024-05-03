Страсна п’ятниця 2024: прикмети дня, традиції і що не можна робити

Сьогодні Страсна п'ятниця – передостанній день Великого посту перед Великоднем. Вона вважається найсумнішим днем року. У п'ятницю Ісус був розкритий на Голгофі.

Що можна і що не можна робити цього дня – розбиралися журналісти dnepr. іnfo.

Які є традиції на Страсну п’ятницю

Сьогодні найсуворіший день посту. Віруючі не тільки нічого не їдять до заходу сонця, але намагаються навіть не пити воду. У давнину люди вірили, що той, хто не їсть цього дня, зможе передбачити дату своєї смерті, а хто не п’є води – тому жоден напій не завдасть шкоди до кінця життя.

Цього дня прийнято відвідувати церкву, де проводять богослужіння та згадують страждання Ісуса на горі Голгофа. Вранці в церкві читають 12 євангельських уривків про страждання Спасителя, в обід читають розповіді від кожного з чотирьох євангелістів. Увечері читають розділ Євангелія, де описано розп’яття Христа.

Цього дня віруючі часто приносять із церкви 12 свічок. Якщо поставити їх біля ікон і дати догоріти до кінця, то вважається, що свічки наповнять будинок сильною і позитивною енергетикою, захистять сім’ю від біди.

Що не можна робити

Категорично забороняється ворожити та проводити магічні ритуали у цей день. Вважається, що це може спричинити лихо на ворога.

Сьогодні не можна працювати у полі та працювати із землею, наприклад, пересаджувати квіти. Згідно з віруваннями, посіяне цього дня насіння не зійшло. Також на Страсну п’ятницю не можна займатися рукоділлям, працювати по дому, брати до рук металеві інструменти.

У п’ятницю відкладають усі приготування до Великодня. Сьогодні не можна готувати паски чи фарбувати яйця.

Не бажано веселитися, побратися, виходити заміж, хрестити дітей. Наші пращури вірили, що хто в Страсну п’ятницю веселиться, той потім весь рік плакатиме.

Крім цього, цього дня не можна злитися, ображатися, пити алкогольні напої, стригти волосся, різати щось та й взагалі брати в руки ніж.

Що можна робити

Останню п’ятницю Великого посту треба провести у тиші та роздумах.

Прикмети на Страсну п’ятницю

Якщо на небі хмарно, урожай зернових буде поганим. Зоряне небо вночі чи денна гроза навпаки – обіцяли багате на врожай літо. Сонячний та теплий день обіцяв, що тепло буде до кінця весни. Дощ – навпаки, прогнозував опади до початку літа. Немає сонця, але тепла погода – слід очікувати великої кількості бур’янів на полі та на городах.

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