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Поливальный понедельник 2024: традиции и что нельзя делать

Сегодня 12:40
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В первый понедельник после Пасхи в Украине отмечают Поливальный понедельник. По традиции все друг друга обливают водой, так как она в первую неделю после праздника Пасхи считается целебной.

Новости Днепра про Поливальный понедельник 2024: традиции и что нельзя делать

Журналисты dnepr.info узнали, какие есть традиции и приметы этого дня, а также что можно и что нельзя сегодня делать.

Какие есть традиции поливального понедельника

Поливальный понедельник еще называют Волочильным или Светлым. Поливальный понедельник отмечали еще язычники. У них праздник символизировал очищение, силу и здоровье. Считалось, что в этот день вода имеет целебную силу.

Поливали водой не только друг друга, но и домашних животных, птиц и даже улья. Со временем язычники стали христианами, но традиция поливать друг друга водой – осталась.

С принятием христианства люди стали верить, что вода после Светлого Воскресенья становится волшебной и обливания символизируют духовное очищение, для тех, кого облили, обещает здоровье и удачу, которая будет сопровождать весь год.

У наших предков существовал обычай: парни ходили по домам, где есть незамужние девушки и обливали их, за это они получали писанки и паски. Считается, что та девушка, которая была облита с ног до головы до следующей Пасхи точно выйдет замуж. А если наоборот – ее не облили водой, то удача отвернется от нее на целый год.

Также в Светлый или Поливальный понедельник принято ходить в гости к родственникам и угощать их выпечкой.

Новости Днепра про Поливальный понедельник 2024: традиции и что нельзя делать

Что нельзя делать

В этот праздник существует ряд запретов. Прежде всего, неделя называется Светлой, поэтому надо радоваться, а не унывать, нельзя думать о плохом, злиться, ссориться. День лучше провести в веселой компании, не рекомендуется находится дома скучать, объедаться едой или принимать алкоголь в больших количествах. В понедельник не следует заниматься домашними делами и рукоделием.

Приметы этого дня

Наши предки верили в то, что если в Поливальный понедельник птицы не поют – в ближайшее время погода будет прохладной и стоит ожидать даже заморозком. Дождь обещал дождливое лето, ясная погода – обещала такое же лето и щедрый урожай.

 

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Новости Днепра про Поливальный понедельник 2024: традиции и что нельзя делатьУкраїнська Новости Днепра про Поливальный понедельник 2024: традиции и что нельзя делатьРусский

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