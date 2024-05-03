Пальми, фонтани та клумби квітів: як виглядала алея центрального проспекту Дніпра понад 50 років тому (ФОТО)

Один із незмінних символів Дніпра – зелена алея по всьому проспекту Яворницького. Задумана разом із проспектом у 1790-х роках вона практично не змінилася з того часу. Декілька частин алеї були ліквідовані в процесі будівництва міста в середині минулого століття. Довжина алеї та самого проспекту – 5 км.

Журналісти dnepr.info дізналися, як раніше виглядала ця зелена зона

Проспект Яворницького у Дніпрі був накреслений на першому генеральному плані міста на початку 1790-х років. Але спочатку його облаштуванню заважала річка Половиця, яка розділяла більшу частину проспекту на два береги.

Спочатку він називався Великою вулицею, потім Великою бульварною вулицею. Коли проспект був «облагороджений», він став Катерининським.

У середині XIX століття річка була захована у підземний колектор, частина гори «зчесана», а центральна алея проспекту – засаджена квітами та деревами. З того часу на проспекті мінялося все, окрім зеленої алеї посеред дороги. Вона вже стала одним із символів Дніпра та її зображення можна зустріти на різних листівках, випущених 30-40 років тому. Серед зелені стояли лавки, фонтани, вечорами тут гуляли люди.

Там, де сьогодні паркування на площі Героїв Майдану – була зелена зона, але під час будівництва площі після Другої світової війни її прибрали.

Сьогодні частина алеї проспекту зайнята художниками – у вихідні вони продають там свої картини або приймають замовлення. Частина проспекту від вулиці Короленка до Воскресенської так і називається алея художників.

На ще одній частині алеї вже понад 20 років на центральному проспекті у Дніпрі триває будівництво метро. Там, де буде вхід на станцію, стоїть загородження. Величезний паркан закриває ту частину алеї, де ведеться будівництво.

До того, як у центрі міста вирішили розмістити метро, алеями гуляли люди, росли різні дерева, кущі та клумби. У літню пору тут висаджували пальми в діжках, на зиму їх прибирали.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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