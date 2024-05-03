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  • Як виглядав зниклий фонтан на проспекті Калнишевського: сьогодні тут скейт-парк (ФОТО)

Як виглядав зниклий фонтан на проспекті Калнишевського: сьогодні тут скейт-парк (ФОТО)

Сьогодні 17:22
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Лівий берег Дніпра почали забудовувати на початку 1950-х років. Тоді тут почали з'являтися перші багатоквартирні будинки, облаштовуватись зелені алеї та бульвари для прогулянок, з'явилися ринки, магазини та будинки культури. Однією з головних визначних пам'яток цієї частини Дніпра на той час був ДК «Металург». Поряд із будівлею була розбита зелена зона з фонтаном. Але згодом усе змінилося й там, де ще кілька років був старий фонтан сьогодні катаються ролери.

Новости Днепра про Як виглядав зниклий фонтан на проспекті Калнишевського: сьогодні тут скейт-парк (ФОТО)

Журналісти dnepr.info дізналися, як змінився сквер за ДК «Металургів» у Дніпрі.

Перші житлові будинки там, де сьогодні знаходиться проспект Калнишевського, з’явилися наприкінці 1950-х років. Перша назва території – Бульварна вулиця. До цього місцевість називали «Кучугурами» через те, що тут були гори піску. Алеї та зелені зони висаджували на численних суботниках самі мешканці району.

Однією з яскравих побудов того часу на проспекті був  Палац культури «Металург». Він був відкритий у 1978 році. Поруч із ним була зелена зона, де для мешканців міста поставили лавки та облаштували фонтан. Навколо фонтану була пішохідна зона.

Новости Днепра про Як виглядав зниклий фонтан на проспекті Калнишевського: сьогодні тут скейт-парк (ФОТО)

Наприкінці 1980-х років зелена зона запустилася. У фонтані перестали вмикати воду, а чашу місцеві жителі використовували як урну: кидали туди сміття, порожні пляшки. Лавки навколо поламали вандали.

Новости Днепра про Як виглядав зниклий фонтан на проспекті Калнишевського: сьогодні тут скейт-парк (ФОТО)

У 2021 році фонтан було демонтовано. А на місці зеленої зони збудували новий скейт-парк.

Новости Днепра про Як виглядав зниклий фонтан на проспекті Калнишевського: сьогодні тут скейт-парк (ФОТО)

фото: група «Райончик», КП «Парк Придніпровський», Gans Kalinin

 

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Новости Днепра про Як виглядав зниклий фонтан на проспекті Калнишевського: сьогодні тут скейт-парк (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як виглядав зниклий фонтан на проспекті Калнишевського: сьогодні тут скейт-парк (ФОТО)Русский

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