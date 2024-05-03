Як виглядав зниклий фонтан на проспекті Калнишевського: сьогодні тут скейт-парк (ФОТО)

Журналісти dnepr.info дізналися, як змінився сквер за ДК «Металургів» у Дніпрі.
Перші житлові будинки там, де сьогодні знаходиться проспект Калнишевського, з’явилися наприкінці 1950-х років. Перша назва території – Бульварна вулиця. До цього місцевість називали «Кучугурами» через те, що тут були гори піску. Алеї та зелені зони висаджували на численних суботниках самі мешканці району.
Однією з яскравих побудов того часу на проспекті був Палац культури «Металург». Він був відкритий у 1978 році. Поруч із ним була зелена зона, де для мешканців міста поставили лавки та облаштували фонтан. Навколо фонтану була пішохідна зона.
Наприкінці 1980-х років зелена зона запустилася. У фонтані перестали вмикати воду, а чашу місцеві жителі використовували як урну: кидали туди сміття, порожні пляшки. Лавки навколо поламали вандали.
У 2021 році фонтан було демонтовано. А на місці зеленої зони збудували новий скейт-парк.
фото: група «Райончик», КП «Парк Придніпровський», Gans Kalinin
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