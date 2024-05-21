На Дніпропетровщині діяла злочинна організація, яка підробляла документи для легалізації в ЄС

Крім Дніпропетровської області, мережа підпільних типографій діяла в Київській, Закарпатській, Харківській, Одеській та Сумській областях. Учасники злочинної організації пропонували своїм клієнтам у спеціальних Телеграм-каналах підроблені документи для «легалізації» у Євросоюзі: фальшиві паспорти, посвідки на тимчасове проживання в ЄС, водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію авто. Вартість послуг становила від 300 до 700 доларів.
Про це повідомили в Управлінні СБУ в Дніпропетровській області.
За даними слідства, за добу вони робили до півсотні замовлень. Потім відправляли їх замовникам через поштові сервіси.
Правоохоронці також зазначили, що у власних квартирах в Харкові та в Мукачеві учасники угрупування встановили спеціальне комп’ютерне обладнання та принтери для друку на пластикових картках з використанням голографічної плівки.
У результаті спецоперації у різних регіонах нашої держави затримано дев’ятьох учасників організації. Під час обшуків за місцями перебування злочинців було виявлено:
Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
Одному з учасників, який переховується за кордоном, повідомлено про підозру за такими ж статтями.
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