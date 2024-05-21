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  • На Дніпропетровщині діяла злочинна організація, яка підробляла документи для легалізації в ЄС

На Дніпропетровщині діяла злочинна організація, яка підробляла документи для легалізації в ЄС

Сьогодні 13:43
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На Дніпропетровщині викрили учасників злочинної організації, яка підробляла документи для легалізації за кордоном, зокрема в ЄС.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині діяла злочинна організація, яка підробляла документи для легалізації в ЄСКрім Дніпропетровської області, мережа підпільних типографій діяла в Київській, Закарпатській, Харківській, Одеській та Сумській областях. Учасники злочинної організації пропонували своїм клієнтам у спеціальних Телеграм-каналах підроблені документи для «легалізації» у Євросоюзі: фальшиві паспорти, посвідки на тимчасове проживання в ЄС, водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію авто. Вартість послуг становила від 300 до 700 доларів.

 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині діяла злочинна організація, яка підробляла документи для легалізації в ЄС

Про це повідомили в Управлінні СБУ в Дніпропетровській області.

За даними слідства, за добу вони робили до півсотні замовлень. Потім відправляли їх замовникам через поштові сервіси.

Правоохоронці також зазначили, що у власних квартирах в Харкові та в Мукачеві учасники угрупування встановили спеціальне комп’ютерне обладнання та принтери для друку на пластикових картках з використанням голографічної плівки.

У результаті спецоперації у різних регіонах нашої держави затримано дев’ятьох учасників організації. Під час обшуків за місцями перебування злочинців було виявлено:

  • підроблені документи, відбитки печаток та штампів;
  • обладнання для виготовлення підробки;
  • комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами злочинної діяльності;
  • банківські картки, на які надходили кошти від продажу фальшивок.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Одному з учасників, який переховується за кордоном, повідомлено про підозру за такими ж статтями.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині діяла злочинна організація, яка підробляла документи для легалізації в ЄСУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині діяла злочинна організація, яка підробляла документи для легалізації в ЄСРусский

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