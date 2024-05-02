ТОП найпопулярніших українських пісень на Євробаченні: згадали як вони звучать

Наступного тижня розпочинається пісенний конкурс «Євробачення». Цього року Україна братиме участь у конкурсі. Україну представлятиме дует Jerry Heil та Alyona Alyona з піснею «Teresa & Maria».

Напередодні пісенного конкурсу журналісти dnepr.info вирішили згадати найяскравіші пісні, представлені нашою країною на Євробаченні.

Україна почала брати участь у конкурсі з 2003 року. За цей час представники нашої країни виходили на сцену конкурсу 18 разів.

«Дикі танці»

2004 року Україна виграла конкурс. Тоді країну представляла співачка Руслана із піснею «Wild Dances». Пісенний конкурс проходив у Стамбулі. Пісня Руслани була однією з найзапальніших, а під час однієї з репетицій балет співачки проломив сцену.

«Лаша тумбай»

2007 року пісенний конкурс проходив у столиці Фінляндії Гельсінкі. Представляти нашу країну вирушила Вєрка Сердючка із піснею «Dancing Lasha Tumbai». Співала вона її «сумішами» мов: німецькою, українською, англійською. І хоча тоді Україна посіла 2 місце, пісня стала справжнім хітом, запам’яталася та дуже сподобалася багатьом слухачам.

«1944»

2016 року на сцену в Стокгольмі вийшла Джамала з піснею «1944». Пісня розповідає про трагедію кримськотатарського народу – депортацію 1944 року до Середньої Азії. Ще до конкурсу пісня стала популярною у всьому світі. Це перша пісня конкурсу, яка містить текст кримськотатарською мовою. За версією The Guardian пісня «1944» увійшла до трійки найкращих за всю історію проведення «Євробачення».

«Стефанія»

У 2022 році нашу країну на «Євробаченні» представляв гурт Kalush Orchestra з піснею «Stefania». У центрі сюжету пісні – мати про яку згадує автор тексту. Композиція розповідає про ностальгію за минулим та старінням. Від інших виконавців конкурсу пісню відрізняло поєднання ріпу, українських фольклорних мотивів та етніки.

«Шум»

Ще одна яскрава композиція, що прозвучала зі сцени музичного конкурсу – пісня Shum групи Go A. Основа тексту – веснянка «Шум». З цією піснею гурт представляв Україну в 2021 році на сцені в Роттердамі. І хоча на конкурсі Україна тоді посіла лише 5 місце, сама пісня потрапила до 100 найпопулярніших треків у США у чаті Billboard Global Excl US та посіла там 80 місце. Це перший випадок в історії України, коли пісня українською мовою потрапила до цього світового чату.

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