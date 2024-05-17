Загинула жінка, ще кількох людей врятували: у Дніпрі горів храм

У п’ятницю, 17 травня, з’явилися повідомлення про пожежу на території Свято-Покровського храму УПЦ МП, що на вулиці Спогадів у Самарському районі Дніпра.
Як повідомили в ДСНС, пожежа сталася у житловому будинку на території храму. Полум’я охопило покрівлю будівлі, яка була поруч з церквою, на загальній площі 300 м. кв.
До приїзду рятувальників врятували 68-річну жінку.
Ще одну 64-річну жінку із задимленого приміщення на ношах винесли рятувальники. Вона була без свідомості, медики намагалися врятували постраждалу, але реанімувати її не вдалося.
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