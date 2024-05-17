Прикордонник застрелив жителя Дніпра, який хотів перетнути кордон з Румунією, – ДБР

39-річного жителя Дніпра, який хотів незаконно перетнути кордон з Румунією, застрелив прикордонник.
Військовослужбовця вже затримали працівники ДБР, повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.
Інцидент трапився 15 травня на Закарпатті. Ввечері військовослужбовці ДПСУ помітили цивільного чоловіка, який збирався перейти кордон з Румунією. Прикордонники наказали дніпрянину зупинитися, але той кинувся від них тікати.
Під час переслідування втікача військовослужбовці здійснили кілька попереджувальних пострілів із табельної зброї. Згодом вони виявили тіло чоловіка з кульовим пораненням голови, – уточнили в пресслужбі ДБР.
У ДБР розпочали розслідування за фактом загибелі цивільного чоловіка.
Відомо, що 39-річний чоловік мав при собі туристичне спорядження та закордонний паспорт. Представники ДБР також оглянули місце події, вилучили особисті речі загиблого та зброю, з якої здійснено постріли.
Прикордонників, які чергували у той момент, допитали.
Одного з військовослужбовців затримано, готують повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу),- зазначили у відомстві.
Слідчі дії тривають.
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