Призупинення консульських послуг за кордоном: найрозповсюдженіші міфи

У квітні глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що для військовозобов'язаних українців, які зараз перебувають закордоном, будуть призупинені консульські послуги. Зокрема такі люди не зможуть отримати новий паспорт та інші документи. Це рішення обурило тих, хто перебуває за кордоном та низка людей, які проживають в Україні. У МЗС пояснили, що призупинення послуг спричинене новим законом про мобілізацію.

Після набрання чинності законом про мобілізацію (це відбудеться 18 травня) процес прийняття та розгляду заяви у консульствах України у різних країнах буде продовжено. Він враховуватиме нові вимоги, прописані у прийнятому документі. Але поки цього не сталося, в Україні кожен трактує почуті по телевізору або прочитані в інтернеті повідомлення по-своєму. МЗС країни вирішило поставити в цих трактуваннях крапку і розвіяло популярні чутки про призупинення консульських послуг для військовозобов’язаних закордоном.

Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-6 найпопулярніших міфів та спростували їх за допомогою прес-служби МЗС України.

Ніхто з чоловіків не зможе отримати консульські послуги

Насправді, це не зовсім точно. Рішення стосується лише військовозобов’язаних, які перебувають закордоном. Ті, хто має «білий» квиток, мають статус інваліда I –III групи або вони супроводжують інвалідів – зможуть отримати доступ до консульських послуг. У решти чоловіків призовного віку тимчасово не прийматимуть заяви на призначення консульських послуг. Після того, як заборона буде знята – прийом заяви продовжать.

Також доступ до консульських послуг буде можливим для тих чоловіків, які уточнили свої військово-облікові дані.

Щоправда, зараз механізм перевірки цих даних поки що знаходиться на стадії узгодження. Як тільки в МЗС буде встановлено правила перевірки військово-облікових даних – про це одразу повідомлять громадськість.

Чоловіки закордоном позбавлені консульської опіки

Рішення про зупинення консульських послуг для військовозобов’язаних не стосується екстрених випадків, які можуть статися із громадянином України за кордоном.

До них належать ДТП, затримання, стихійне лихо тощо. У таких випадках працівники консульства нададуть потерпілому необхідну допомогу в повному обсязі: при цьому не має значення, скільки йому буде років і чи він буде військовозобов’язаним.

Наразі призупинено послуги для всіх чоловіків призовного віку

Усі заяви на отримання консульських послуг, які були подані до 23 квітня цього року, будуть розглянуті та опрацьовані в повному обсязі, у тому числі подана до цієї дати заява на оформлення українського закордонного паспорта.

Тимчасово призупинено лише прийом нових заяв від окремої категорії громадян. Після уточнення механізмів надання консульських послуг згідно з ухваленим законом про мобілізацію прийом буде відновлено.

Рішення не конституційне

Багато хто говорить, що рішення про призупинення консульських послуг не є конституційним, оскільки закон про мобілізацію ще не набрав чинності. Як зазначили у прес-службі МЗС України, захист прав та інтересів громадян країни та її кордонів був і залишається пріоритетом для заснування.

Технічна пауза у прийомі нових заяв від чоловіків призовного віку викликана необхідністю підготовки до набуття чинності новими правилами надання консульських послуг для цієї категорії громадян.

Мета цієї паузи полягає в тому, щоб у майбутньому забезпечити ефективне та організоване надання послуг усім категоріям громадян в умовах зміни у законодавчій базі.

Щоб уточнити дані, потрібно буде повертатися в Україну.

Як зазначили у прес-службі МЗС, після набрання чинності законом про мобілізацію та зміни в законодавчій базі кожен військовозобов’язаний, який перебуває за кордоном, зможе уточнити свої військово-облікові дані дистанційно, через електронний кабінет.

Рішення МЗС порушує міжнародні конвенції з прав людини

Рішення про призупинення надання консульських послуг чоловікам призовного віку в МЗС України називають тимчасовим, і воно стосується лише прийому нових заяв. Щойно буде уточнено зміни в законодавчій базі, прийом заяв буде відновлено.

Як зазначили у прес-службі установи: «іноді держава оновлює та уточнює своє законодавство, що може вимагати внесення змін до порядку функціонування консульств та надання ними послуг».

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