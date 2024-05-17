У Кривому Розі в ДТП постраждала дитина: хлопчик у лікарні

У Кривому Розі зіткнулися два авто: Chery та Renault . В ДТП постраждав 5-річний хлопчик.

За попередньою інформацією, водій Chery рухався з боку Василевського до мкрн Гірницький по головній дорозі. В цей час Renault виїжджав із заправки у напрямку Василевського і не пропустив легковика. Як результат авто зіткнулися. Внаслідок удару обидва автомобілі пошкоджені.

Про це повідомляє “Свої Кривий Ріг”.

Відомо, що в машині Renault в момент аварії перебував 5-річний хлопчик. Із закритою черепно-мозковою травмою його госпіталізували до лікарні.

На місці ДТП працюють правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі деякі трамваї призупинять рух на два дні.

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