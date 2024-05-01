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Великодній кошик 2024: ціни на популярні продукти у Дніпрі

Сьогодні 17:34
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Вже за кілька днів настане Великдень, багато хто захоче піти до церкви та освятити продукти до святкового столу. Для деяких, можливо, це буде перше відвідування храму на це свято і не всі знають, що потрібно класти у великодній кошик.

Новости Днепра про Великодній кошик 2024: ціни на популярні продукти у Дніпрі

Журналісти dnepr.info дізналися, що має бути у великодньому кошику, чому набір продуктів має бути саме таким і скільки коштуватиме такий кошик у 2024 році.

Що має бути у великодньому кошику

Головний атрибут святкового столу – це паска. Вона неодмінно має бути у великодньому кошику. Ціни її варіюються, але в середньому за 300-500 г випічки потрібно віддати близько 80 грн, залежно від складу: наявності в ній цукатів, сухофруктів, родзинок, шоколаду тощо. Паска означає тіло Христа і є символом переломленого на таємній вечері хліба.

Новости Днепра про Великодній кошик 2024: ціни на популярні продукти у Дніпрі

Далі у кошику мають бути яйця – вони символізують нове життя. Залежно від переваг яєць може бути як кілька штук, і десятків. У Дніпрі купити 10 яєць в середньому коштуватиме 40 грн.

Новости Днепра про Великодній кошик 2024: ціни на популярні продукти у Дніпрі

Молочні продукти вважаються такими, що подаровані природою, а не створеною людиною. Вони символізують жертовність. Як молочні продукти в кошик можна покласти сир – його ціни стартують від 60 до 80 грн за пачку вагою 350-400 грам.

Новости Днепра про Великодній кошик 2024: ціни на популярні продукти у Дніпрі

Пачку масла – її можна купити в Дніпрі за ціною від 70 грн, але супермаркети часто проводять акції і на маслі можна заощадити пару десятків гривень.

Новости Днепра про Великодній кошик 2024: ціни на популярні продукти у Дніпрі

Також у кошик можна покласти і сир. Шматок можна вибрати на власний розсуд, але в середньому за 200 грам сиру потрібно віддати близько 60 грн.

Новости Днепра про Великодній кошик 2024: ціни на популярні продукти у Дніпрі

Ковбасу, шинку чи сало також можна святити у церкві. Вони є продуктами, від яких люди утримувалися під час посту, а традиція споживання м’яса на Великдень зародилася ще за язичницьких часів. Кілограм домашньої ковбаси коштуватиме в середньому 300-500 грн, купити сало можна за 250-300 грн за кіло, а шинка коштуватиме 400 грн. Їх можна замінити звичайною ковбасою. У такому разі кіло продукту коштуватиме 200-400 грн.

Новости Днепра про Великодній кошик 2024: ціни на популярні продукти у Дніпрі

Також ще один обов’язковий атрибут у кошику – це сіль. Вона символізує зв’язок між Богом та людьми. Сіль вважається символом багатства і достатку і за повірꞌями, вживання освяченої солі допомагає бути здоровим весь рік і захищає від зурочення. Придбати кілограм цієї приправи можна за 14-20 грн.

Новости Днепра про Великодній кошик 2024: ціни на популярні продукти у Дніпрі

Потрібно покласти в кошик та хрін. Він символізує міцне коріння, яке дає людині віра в Бога. Купити баночку цієї приправи у магазинах Дніпра можна за 20 грн.

Новости Днепра про Великодній кошик 2024: ціни на популярні продукти у Дніпрі

Загалом на пасхальну корзину в цьому році потрібно витратити 1,4 тис грн..

Що не можна класти в великодній кошик

У кошик не бажано класти ті продукти, які не згадує священик у своїй молитві. Вважається, що вони не мають символічного значення та не принесуть користі. Не варто освячувати в церкві на Великдень овочі та фрукти, солодощі, алкоголь, кров’яну ковбасу, ніж, гроші, коштовності, цукор, приправи, пиріжки.

 

 

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Новости Днепра про Великодній кошик 2024: ціни на популярні продукти у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Великодній кошик 2024: ціни на популярні продукти у ДніпріРусский

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