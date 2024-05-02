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ТОП самых популярных украинских песен на Евровидении: вспомнили, как они звучат

Сегодня 17:32
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На следующей неделе начинается Евровидение. В этом году Украина будет принимать участие в конкурсе. Украину будет представлять дуэт Jerry Heil и Alyona Alyona с песней «Teresa & Maria».

Новости Днепра про ТОП самых популярных украинских песен на Евровидении: вспомнили, как они звучат

В преддверии песенного конкурса журналисты dnepr.info решили вспомнить самые яркие песни, которые были представлены нашей страной на Евровидении.

Украина начала участвовать в конкурсе с 2003 года. За это время представители нашей страны выходили на сцену конкурса 18 раз.

«Дикі танці»

В 2004 году Украина выиграла конкурс. Тогда страну представляла певица Руслана с песней «Wild Dances». Песенный конкурс проходил в Стамбуле. Песня Русланы была одна из самых зажигательных, а во время одной из репетиций балет певицы проломил сцену.

«Лаша тумбай»

В 2007 году песенный конкурс проходил в столице Финляндии Хельсинки. Представлять нашу страну отправилась Верка Сердючка с песней «Dancing Lasha Tumbai». Пела она ее на «смеси» языков: немецком, украинском, английском. И хотя тогда Украина заняла 2 место, песня стала настоящим хитом, запомнилась и очень полюбилась многим слушателям.

«1944»

В 2016 году на сцену в Стокгольме вышла Джамала с песней «1944». Песня рассказывает о трагедии крымскотатарского народа – депортации 1944 года в Среднюю Азию. Еще до конкурса песня стала популярной по всему миру. Это первая песня конкурса, которая содержит текст на крымскотатарском языке. По версии The Guardian песня «1944» вошла в тройку лучших за всю историю проведения «Евровидения».

«Стефанія»

В 2022 году нашу страну на «Евровидении» представляла группа Kalush Orchestra с песней «Stefania». В центре сюжета песни – мать о которой вспоминает автор текста. Композиция рассказывает о ностальгии по прошлому и старении. От других исполнителей конкурса песню отличало сочетание репа, украинских фольклорных мотивов и этники.

«Шум»

Еще одна яркая композиция, прозвучавшая со сцены музыкального конкурса – песня Shum группы Go A. Основа текста – веснянка «Шум». С этой песней группа представляла Украину в 2021 году на сцене в Роттердаме. И хотя на конкурсе Украина тогда заняла лишь 5 место, сама песня попала в 100 наиболее популярных треков в США в чате Billboard Global Excl US и заняла там 80 место. Это первый случай в истории Украины, когда песня на украинском языке попала в этот мировой чат.

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Новости Днепра про ТОП самых популярных украинских песен на Евровидении: вспомнили, как они звучатУкраїнська Новости Днепра про ТОП самых популярных украинских песен на Евровидении: вспомнили, как они звучатРусский

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