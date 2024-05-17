У Дніпрі розповіли, як зараз вивезти дитину за кордон

Останнім часом у Дніпропетровскій області почастішали повітряні тривоги та обстріли. Тому питання вивезення дітей за кордон для батьків залишається актуальним.

У Департаменті правового забезпечення Дніпровської міськради розповіли, як перетнути кордон з дитиною та що для цього потрібно.

Як дитина може виїхати з України

Виїхати за межі України діти, які не досягли 16 років, можуть у супроводі одного з батьків, бабусі, дідуся, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима або інших осіб, уповноважених одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки та піклування. Нотаріальне посвідчення згоди другого з батьків для цього не потрібно.

У Департаменті правового забезпечення зазначили, що якщо дитину супроводжує чоловік, то він має бути звільненим від військової служби та мобілізації і мати підтверджуючі документи.

Які документи потрібно мати дитині, щоб перетнути кордон

Паспорт громадянина України або свідоцтво про народження, або інші документи, що містять відомості про особу, на підставі яких Державна прикордонна дозволить перетин державного кордону.

Після прибуття у країну остаточного перебування супроводжуючі дітей особи зобов’язані протягом семи робочих днів звернутися до закордонної дипломатичної установи України. Це потрібно для постановки їх на тимчасовий консульський облік.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: