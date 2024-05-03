Как выглядел исчезнувший фонтан на проспекте Калнышевского: сегодня тут скейт-парк (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали, как изменился сквер за ДК «Металлургов» в Днепре.
Первые жилые дома там, где сегодня находится проспект Калнышевского появились в конце 1950-х годов. Первое название территории – Бульварная улица. До этого местность называли «Кучугурами» из-за того, что тут были горы песка. Аллеи и зеленые зоны высаживали на многочисленных субботниках сами жители района. Одна из достопримечательностей проспекта – Дворец культуры «Металлург». Он был открыт в 1978 году.
Рядом с ним была зеленая зона, где для жителей города поставили скамейки и обустроили фонтан. Вокруг фонтана была пешеходная зона.
В конце 1980-х годов зеленая зона пришла в запустение. В фонтане перестали включать воду, а чашу местные жители использовали как урну: бросали туда мусор, пустые бутылки. Лавочки вокруг поломали вандалы.
В 2021 году фонтан был демонтирован. А на месте зеленой зоны построили новый скейт-парк.
фото: группа «Райончик», КП «Парк Приднепровский», Gans Kalinin
Читайте также:
Автор:
Сегодня Страстная пятница – предпоследний день Великого поста перед Пасхой.…
Центр Днепра застрял в пробках.
Аналитики подсчитали, сколько сейчас в Украине церквей УПЦ МП.
В Днепре 14-летней девушке, стрелявшей в свою знакомую, объявили о…
Сегодня Страстная пятница – предпоследний день Великого поста перед Пасхой. Она считается самым скорбным днем в году. В пятницу Иисус был распрят на Голгофе.
Центр Днепра застрял в пробках.
Аналитики подсчитали, сколько сейчас в Украине церквей УПЦ МП.
В Днепре 14-летней девушке, стрелявшей в свою знакомую, объявили о подозрении.
Один из неизменных символов Днепра – зеленая аллея по всему проспекту Яворницкого. Задуманная вместе с проспектом в 1790-х годах она практически не изменилась с того времени. Несколько частей аллеи были ликвидированы в процессе строительства города в середине прошлого века. Длина…
На одном из жилых массивов Днепра заметили женщину, которая сбрасывала строительный мусор с балкона на 8-м этаже.
Садоводов предупредили о появлении вредителя, который может испортить будущий урожай.
Жительницу Днепропетровщины обвиняют в психологическом насилии над сожителем.
Пицца стала популярной благодаря простоте приготовления и сытости. А ее вкус так нравится детям. Поэтому, если вы хотите побаловать своего ребенка, то доставка пиццы станет идеальным выбором, ведь не придется тратить много времени на кухне.
Туриста с Днепра с горы спускали спасатели.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!