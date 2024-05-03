Как выглядел исчезнувший фонтан на проспекте Калнышевского: сегодня тут скейт-парк (ФОТО)

Левый берег Днепра начал обустраиваться в начале 1950-х годов. Тогда тут стали появляться первые многоквартирные дома, обустраиваться зеленые аллеи и бульвары для прогулок, появились рынки, магазины и дома культуры. Одна из главных достопримечательностей этой части Днепра в то время был ДК «Металлург». Рядом со зданием была разбита зеленая зона с фонтаном. Но со временем все изменилось и там, где еще несколько лет был старый фонтан, сегодня катаются роллеры.

Журналисты dnepr.info узнали, как изменился сквер за ДК «Металлургов» в Днепре.

Первые жилые дома там, где сегодня находится проспект Калнышевского появились в конце 1950-х годов. Первое название территории – Бульварная улица. До этого местность называли «Кучугурами» из-за того, что тут были горы песка. Аллеи и зеленые зоны высаживали на многочисленных субботниках сами жители района. Одна из достопримечательностей проспекта – Дворец культуры «Металлург». Он был открыт в 1978 году.

Рядом с ним была зеленая зона, где для жителей города поставили скамейки и обустроили фонтан. Вокруг фонтана была пешеходная зона.

В конце 1980-х годов зеленая зона пришла в запустение. В фонтане перестали включать воду, а чашу местные жители использовали как урну: бросали туда мусор, пустые бутылки. Лавочки вокруг поломали вандалы.

В 2021 году фонтан был демонтирован. А на месте зеленой зоны построили новый скейт-парк.

фото: группа «Райончик», КП «Парк Приднепровский», Gans Kalinin

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