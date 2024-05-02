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  • Акваріум у залі та ікра у діжках: де у Дніпрі був легендарний рибний магазин (ФОТО)

Акваріум у залі та ікра у діжках: де у Дніпрі був легендарний рибний магазин (ФОТО)

Сьогодні 12:24
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У Дніпрі є багато старих будівель, які по суті ніколи не змінювали свого призначення. Так, у центрі Дніпра у будівлі, де у 1913 році розташовувалися контори та магазини все ще можна зняти офіс, а на його першому поверсі працює кілька торгових точок.

Новости Днепра про Акваріум у залі та ікра у діжках: де у Дніпрі був легендарний рибний магазин (ФОТО)

Журналісти dnepr.info дізналися, де у Дніпрі понад 50 років знаходився рибний магазин та як він виглядає нині.

На перехресті вулиці Короленка та центрального проспекту знаходиться одна з найстаріших будівель Дніпра – колишній будинок купця Бабушкіна. Тут із початку заснування міста були ринкові торгові ряди. У 1913 році на місці старих кам’яних лавок було зведено новий чотириповерховий будинок. Він весь призначався під магазини та контори.

Під час визволення Дніпра у 1943 році будівля згоріла і перетворилася на руїни. За кілька років його відновили та на верхніх поверхах облаштували гуртожиток одного з трестів. При відновленні будівлі фасад було змінено. Відновлювальні роботи було закінчено у 1951 році.

Тоді ж на першому поверсі будівлі розмістився Центральний рибний магазин. У 1960-х роках у магазині продавали не лише рибу, а й червону та чорну ікру, для покупців набирали її прямо з бочок, що стояли у торговому залі. На вагу можна було купити солоний оселедець та івасі, продавали в магазині також свіжоморожену та «живу» рибу. Окрім цього, тут можна було купити смажену рибу, а в одному з куточків магазину був ковбасний відділ.

«За рибою були завжди великі черги, рибу завертали в папір, на ньому писали вагу та відправляли на касу», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Ірина Василенко.

Родзинкою магазину був не лише великий вибір риби та консервів, а й великий акваріум у центрі зали, а також кілька невеликих. В них плавали різні види риб.

Магазин пропрацював у центрі міста до 2008 року. Після цього в приміщення в’їхала торговельна мережа, що займається торгівлею косметики. Нині там знаходиться кондитерська крамниця.

Новости Днепра про Акваріум у залі та ікра у діжках: де у Дніпрі був легендарний рибний магазин (ФОТО)

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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Новости Днепра про Акваріум у залі та ікра у діжках: де у Дніпрі був легендарний рибний магазин (ФОТО)Українська Новости Днепра про Акваріум у залі та ікра у діжках: де у Дніпрі був легендарний рибний магазин (ФОТО)Русский

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