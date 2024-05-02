Аквариум в зале и икра в бочках: где в Днепре был легендарный рыбный магазин (ФОТО)

В Днепре есть ряд старых зданий которые по сути никогда не меняли своей «направленности». Так, в центре Днепра в здании, где в 1913 году располагались конторы и магазины все еще можно снять офис, а на его первом этаже работает несколько торговых точек.

Журналисты dnepr.info узнали, где в Днепре более 50 лет находился рыбный магазин.

На перекрестке улицы Короленко и центрального проспекта находится одно из самых старых и сохранившихся зданий Днепра – бывший дом купца Бабушкина. Тут с начала основания города были торговые ряды рынка. В 1913 году на месте старых каменных лавок был возведен новый четырехэтажный дом. Он весь предназначался под магазины и конторы.

Во время освобождения Днепра в 1943 году здание сгорело и превратилось в руины. Через несколько лет его восстановили и на верхних этажах обустроили общежитие одного из трестов. При восстановлении здания фасад был изменен. Восстановительные работы были закончены к 1951 году. Тогда же на первом этаже здания разместился Центральный рыбный магазин. В 1960-х годах в магазине продавали не только рыбу, но и красную и черную икру, для покупателей накладывали ее прямо с бочек, что стояли в торговом зале.

На развес можно было купить соленую сельдь и иваси, продавали в магазине также свежемороженую и «живую» рыбу. Кроме этого, можно было купить жареную рыбу, а в одном из углов магазина был колбасный отдел.

«За рыбой были всегда большие очереди, рыбу заворачивали в бумагу, на ней писали вес и отправляли на кассу», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Ирина Василенко.

Изюминкой магазина был не только большой выбор рыбы и консервов, но и большой аквариум в центре зала, а также несколько небольших. В них плавали различные виды рыб.

Магазин проработал в центре города до 2008 года. После в помещение въехала торговая сеть, занимающаяся торговлей косметики. Сейчас там находится кондитерский магазин.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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