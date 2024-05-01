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Приостановление консульских услуг заграницей: самые распространенные мифы

Сегодня 14:26
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В апреле глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что для военнообязанных украинцев, которые сейчас находятся заграницей будут приостановлены консульские услуги. В частности, такие люди не смогут получить новый паспорт и другие документы. Это решение возмутило тех, кто находится заграницей и ряд людей, которые проживают в Украине. В МИД пояснили, что приостановление услуг вызвано новым законом о мобилизации.

Новости Днепра про Приостановление консульских услуг заграницей: самые распространенные мифы

После вступления в силу закона о мобилизации (это произойдет 18 мая) процесс принятия и рассмотрения заявления в консульствах Украины в разных странах будет продолжен. Он будет учитывать новые требования, прописанные в принятом документе. Но пока этого не случилось, в Украине каждый трактует услышанные по телевизору или прочитанные в интернете сообщения по –своему. МИД страны решил поставить в этих трактовках точку и развеял популярные слухи о приостановлении консульских услуг для военнообязанных заграницей.

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-6 самых популярных мифов и опровергли их с помощью пресс-службы МИДа Украины.

Никто из мужчин не сможет получить консульские услуги

На самом деле это не совсем точно. Решение касается только  военнообязанных, которые находятся заграницей. Те, у кого есть «белый» билет, у них есть статус инвалида I –III группы или они сопровождают инвалидов – смогут получить доступ к консульским услугам. У остальных мужчин призывного возраста временно не будут принимать заявление на назначение консульских услуг. После того, как запрет будет снят – прием заявления продолжат. Также доступ к консульским услугам будет возможен для тех мужчин, которые уточнили свои военно-учетные данные. Правда сейчас механизм проверки этих данных пока что находится на стадии согласования. Как только в МИДе будет установят правила проверки военно-учетных данных – об этом сразу сообщат общественности.

Новости Днепра про Приостановление консульских услуг заграницей: самые распространенные мифы

Мужчины заграницей лишены консульской опеки

Решение о приостановлении консульских услуг для военнообязанных не касается экстренных случаев, которые могут произойти с гражданином Украины зарубежом. К ним относятся ДТП, задержание, стихийное бедствие и т.п. В таких случаях работники консульства предоставят пострадавшему необходимую помощь в полном объеме: при этом неважно, сколько ему будет лет и будет ли он военнообязанным.

Сейчас приостановлены услуги для всех мужчин призывного возраста

Все заявление на получение консульских услуг, которые были поданы до 23 апреля этого года будут рассмотрены и обработаны в полном объеме, в том числе поданные до этой даты заявление на оформление украинского загранпаспорта. Временно приостановлен только прием новых заявлений от отдельной категории граждан. После уточнения механизмов предоставления консульских услуг согласно принятому закону о мобилизации прием будет восстановлен.

Новости Днепра про Приостановление консульских услуг заграницей: самые распространенные мифы

Решение не конституционное

Многие говорят, что решение о приостановлении консульских услуг не конституционное, поскольку закон о мобилизации еще не вступил в силу. Как отметили в пресс-службе МИД Украины, защита прав и интересов граждан страны и ее границ был и остается приоритетом для учреждения. Техническая пауза в приеме новых заявлений от мужчин призывного возраста вызвана необходимостью подготовки к вступления в силу новых правил предоставления консульских услуг для этой категории граждан. Цель этой паузы в том, чтобы в будущем обеспечить эффективное и организованное предоставление услуг всем категориям граждан в условиях изменения в законодательной базе.

Чтобы уточнить данные нужно будет возвращаться в Украину

Как отметили в пресс-службе МИД, после вступления в силу закона о мобилизации и изменения в законодательной базе каждый военнообязанный, который находится за рубежом сможет уточнить свои военно-учетные данные дистанционно, через электронный кабинет.

Новости Днепра про Приостановление консульских услуг заграницей: самые распространенные мифы

Решение МИДа нарушает международные конвенции прав человека

Решение о приостановлении предоставления консульских услуг мужчинам призывного возраста в МИДе Украины называют временным, и касается оно только приема новых заявлений. Как только будут уточнены изменения в законодательной базе, прием заявлений будет возобновлен. Как отметили в пресс-службе учреждения: «иногда государство обновляет и уточняет свое законодательство, что может требовать внесения изменений в порядок функционирования консульств и предоставления ими услуг».

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Новости Днепра про Приостановление консульских услуг заграницей: самые распространенные мифыУкраїнська Новости Днепра про Приостановление консульских услуг заграницей: самые распространенные мифыРусский

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