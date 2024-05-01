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Пасхальная корзинка 2024: цены на популярные продукты в Днепре

Сегодня 17:34
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Уже через несколько дней наступит Пасха, многие захотят пойти в церковь и освятить продукты к праздничному столу. Для некоторых, возможно, это будет первое посещение храма в этот праздник и не все знают, что нужно класть в пасхальную корзину.

Новости Днепра про Пасхальная корзинка 2024: цены на популярные продукты в Днепре

Журналисты dnepr.info узнали, что должно быть в пасхальной корзине, почему набор продуктов должен быть именно такой и сколько обойдется собрать такую корзину в 2024 году.

Что должно быть в пасхальной корзине

Главный атрибут праздничного стола – это пасха. Она непременно должна быть в пасхальной корзине. Цены ее варьируются, но в среднем за 300-500 грамм выпечки нужно отдать около 80 грн, в зависимости от состава: наличия в ней цукатов, сухофруктов, изюма, шоколада и т.п. Пасха означает тело Христа и одновременно является символом переломленного на тайной вечери хлеба.

Новости Днепра про Пасхальная корзинка 2024: цены на популярные продукты в Днепре

Далее в корзине должны быть яйца – они символизируют новую жизнь. В зависимости от предпочтений яиц может быть как несколько штук, так и десятков. В Днепре купить 10 яиц в среднем обойдется в 40 грн. 

Новости Днепра про Пасхальная корзинка 2024: цены на популярные продукты в Днепре

Молочные продукты считаются такими, что подарены природой, а не созданными человеком. Они символизируют жертвенность. В качестве молочных продуктов в корзину можно положить творог – его цены стартуют от 60 до 80 грн за 350-400 грамм.

Новости Днепра про Пасхальная корзинка 2024: цены на популярные продукты в Днепре

Пачку масла – ее можно купить в Днепре по цене от 70 грн, но супермаркеты часто проводят акции и на масле можно сэкономить пару десятков гривен.

Новости Днепра про Пасхальная корзинка 2024: цены на популярные продукты в Днепре

Также в корзину можно положить и сыр. Кусочек можно выбрать по своему усмотрению, но в среднем за 200 грамм сыра нужно отдать около 60 грн.

Новости Днепра про Пасхальная корзинка 2024: цены на популярные продукты в Днепре

Колбасу, ветчину или сало также можно святить в церкви. Они являются продуктами от которых люди воздерживались во время поста, а традиция потребления мяса на Пасху зародилась еще в языческие времена.  Килограмм домашней колбасы обойдется в среднем в 300-500 грн, купить сало можно за 250-300 грн за кило, а ветчина обойдется в 400 грн. Их можно заменить обычной колбасой. В таком случае кило продукта обойдется в 200-400 грн.

Новости Днепра про Пасхальная корзинка 2024: цены на популярные продукты в Днепре

Также еще один обязательный атрибут в корзине – это соль. Она символизирует связь между Богом и людьми. Соль считается символом богатства и изобилия и согласно преданиям, употребление освященный соли помогает быть здоровым весь год и защищает от сглаза. Купить килограмм этой приправы можно за 14-20 грн.

Новости Днепра про Пасхальная корзинка 2024: цены на популярные продукты в Днепре

Нужно положить в корзину и хрен. Он символизирует крепкие корни, которые дает человеку вера в Бога. Купить баночку этой приправы в магазинах Днепра можно за 20 грн.

Новости Днепра про Пасхальная корзинка 2024: цены на популярные продукты в Днепре

 В целом на пасхальную корзину в этом году необходимо потратить 1400 грн.

Что нельзя класть в пасхальную корзину

В корзину не желательно класть те продукты, которые не упоминает священник в своей молитве.

Считается, что они не имеют символического значения и не принесут пользы. Не стоит освящать в церкви на Пасху овощи и фрукты, сладости, алкоголь, кровяную колбасу, нож, деньги, драгоценности, сахар, приправы, пирожки.

 

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Новости Днепра про Пасхальная корзинка 2024: цены на популярные продукты в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Пасхальная корзинка 2024: цены на популярные продукты в ДнепреРусский

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