Коли у Дніпрі запрацює аквапарк

До Дніпра йде спека. За прогнозами синоптиків повітря прогріється до 30 градусів. В таку погоду єдине бажання — це позасмагати та поплавати. Тому зовсім скоро у дніпрян з’явиться така можливість в аквапарку “Happy Day”.
Відкрити аквапарк планують 1 червня 2024 року.
Про це стало відомо на сторінці аквапарку “Happy Day” в Instagram.
Графік роботи та ціни на разове відвідування з’являться ближче до відкриття.
До 5 травня дніпряни могли купити безлімітний абонемент на все літо за 4500 гривень. Зараз продаж абонементів закрито.
Нагадаємо, раніше ми писали, у Дніпрі на лівому березі відкрився басейн під відкритим небом.
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