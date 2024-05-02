ТОП-6 натуральних барвників для яєць в домашніх умовах: інструкція

Найчастіше для фарбування яєць до Великодня господині використовують термічні наклейки чи хімічні барвники із магазину. Але якщо яйце лусне під час такого фарбування – його доведеться просто викинути, адже барвник може потрапити усередину.

Журналісти dnepr.info дізналися як за допомогою натуральних барвників безпечно пофарбувати яйця до Великодня.

Як підготувати яйця до фарбування

Насамперед сирі яйця необхідно помити із содою. Це допоможе прибрати з них можливий жир і бруд і таким чином фарба ляже більш рівно. Зазвичай для фарбування використовуються яйця з білою шкаралупою, але якщо хочеться, щоб темні кольори були більш насиченими – можна використовувати яйця з жовтою шкаралупою.

Коричнево-бордовий колір

Щоб отримати коричневий у всіх його різних відтінках знадобиться лушпиння цибулі. Його необхідно залити водою, покласти в «розчин» сирі яйця та варити близько 30 хвилин. Це надасть яйцям насичений яскравий колір. Якщо хочеться, щоб вони були світлішими – тоді варити їх потрібно менше. Темнішими – відварені яйця потрібно залишити у воді з лушпинням ще на годину-дві. Підсилити колір допоможе ложка оцту, додана у воду перед варінням.

Жовтий колір

Аналогічним способом варимо яйця у воді з куркумою. Тут насиченість кольору можна регулювати самостійно. На 0,5 літра води необхідно 2 столові ложки куркуми. Якщо хочеться більш насиченого кольору – можна покласти 3 або на власний розсуд. Варити яйця у воді із куркумою необхідно від 10 хвилин. Зварене яйце необхідно обережно дістати ложкою і покласти у холодну воду. Але якщо хочеться більш насиченого кольору – його можна залишити остигати в розчині.

Рожевий та насичений фіолетовий колір

Щоб отримати яйце рожевого кольору, його необхідно відварити в пелюстках чаю каркаді. Принцип «фарбування» такий самий як з лушпинням цибулі або куркумою. Заливаємо сухі пелюстки водою та опускаємо туди яйце. Через 10 хвилин після варіння воно стане рожевим. Якщо варити довше – воно буде все темнішим і темнішим і при цьому змінить колір у бік темних тонів.

Зелений колір

Як зелений «барвник» необхідно взяти близько 200 грам шпинату. Але принцип фарбування тут інший. Спочатку потрібно зварити шпинат у воді – покласти його у воду та проварити близько 5 хвилин. Чим довше варити – тим більш насиченим буде колір. Після цього у воду необхідно опустити лише зварені, гарячі яйця та тримати їх там не менше 5 годин.

Червоний колір

Червоний колір можна взяти з буряка. Тут, як і в попередньому варіанті, у буряковий сік (без води) додаємо 10 мл оцту і кладемо в нього гарячі варені яйця. Таким чином вони фарбуються швидко, діставати яйця потрібно коли їх колір повністю влаштовуватиме.

Шоколадний колір

За допомогою натуральної меленої кави можна також фарбувати яйця. Для цього спочатку потрібно проварити каву у воді протягом 10 хвилин, а потім процідити, дати охолонути і покласти в розчин сирі яйця проварити на повільному вогні близько 8 хвилин. Якщо хочеться, щоб колір був більш насиченим – можна варити довше. Після варіння дістати яйця і покласти на серветку.

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