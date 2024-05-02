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ТОП-6 натуральних барвників для яєць в домашніх умовах: інструкція

Сьогодні 14:35
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Найчастіше для фарбування яєць до Великодня господині використовують термічні наклейки чи хімічні барвники із магазину. Але якщо яйце лусне під час такого фарбування – його доведеться просто викинути, адже барвник може потрапити усередину.

Новости Днепра про ТОП-6 натуральних барвників для яєць в домашніх умовах: інструкція

Журналісти dnepr.info дізналися як за допомогою натуральних барвників безпечно пофарбувати яйця до Великодня.

Як підготувати яйця до фарбування

Насамперед сирі яйця необхідно помити із содою. Це допоможе прибрати з них можливий жир і бруд і таким чином фарба ляже більш рівно. Зазвичай для фарбування використовуються яйця з білою шкаралупою, але якщо хочеться, щоб темні кольори були більш насиченими – можна використовувати яйця з жовтою шкаралупою.

Коричнево-бордовий колір

Щоб отримати коричневий у всіх його різних відтінках знадобиться лушпиння цибулі. Його необхідно залити водою, покласти в «розчин» сирі яйця та варити близько 30 хвилин. Це надасть яйцям насичений яскравий колір. Якщо хочеться, щоб вони були світлішими – тоді варити їх потрібно менше. Темнішими – відварені яйця потрібно залишити у воді з лушпинням ще на годину-дві. Підсилити колір допоможе ложка оцту, додана у воду перед варінням.

Новости Днепра про ТОП-6 натуральних барвників для яєць в домашніх умовах: інструкція

Жовтий колір

Аналогічним способом варимо яйця у воді з куркумою. Тут насиченість кольору можна регулювати самостійно. На 0,5 літра води необхідно 2 столові ложки куркуми. Якщо хочеться більш насиченого кольору – можна покласти 3 або на власний розсуд. Варити яйця у воді із куркумою необхідно від 10 хвилин. Зварене яйце необхідно обережно дістати ложкою і покласти у холодну воду. Але якщо хочеться більш насиченого кольору – його можна залишити остигати в розчині.

Новости Днепра про ТОП-6 натуральних барвників для яєць в домашніх умовах: інструкція

Рожевий та насичений фіолетовий колір

Щоб отримати яйце рожевого кольору, його необхідно відварити в пелюстках чаю каркаді. Принцип «фарбування» такий самий як з лушпинням цибулі або куркумою. Заливаємо сухі пелюстки водою та опускаємо туди яйце. Через 10 хвилин після варіння воно стане рожевим. Якщо варити довше – воно буде все темнішим і темнішим і при цьому змінить колір у бік темних тонів.

Новости Днепра про ТОП-6 натуральних барвників для яєць в домашніх умовах: інструкція

Зелений колір

Як зелений «барвник» необхідно взяти близько 200 грам шпинату. Але принцип фарбування тут інший. Спочатку потрібно зварити шпинат у воді – покласти його у воду та проварити близько 5 хвилин. Чим довше варити – тим більш насиченим буде колір. Після цього у воду необхідно опустити лише зварені, гарячі яйця та тримати їх там не менше 5 годин.

Новости Днепра про ТОП-6 натуральних барвників для яєць в домашніх умовах: інструкція

Червоний колір

Червоний колір можна взяти з буряка. Тут, як і в попередньому варіанті, у буряковий сік (без води) додаємо 10 мл оцту і кладемо в нього гарячі варені яйця. Таким чином вони фарбуються швидко, діставати яйця потрібно коли їх колір повністю влаштовуватиме.

Новости Днепра про ТОП-6 натуральних барвників для яєць в домашніх умовах: інструкція

Шоколадний колір

За допомогою натуральної меленої кави можна також фарбувати яйця. Для цього спочатку потрібно проварити каву у воді протягом 10 хвилин, а потім процідити, дати охолонути і покласти в розчин сирі яйця проварити на повільному вогні близько 8 хвилин. Якщо хочеться, щоб колір був більш насиченим – можна варити довше. Після варіння дістати яйця і покласти на серветку.

Новости Днепра про ТОП-6 натуральних барвників для яєць в домашніх умовах: інструкція

 

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Новости Днепра про ТОП-6 натуральних барвників для яєць в домашніх умовах: інструкціяУкраїнська Новости Днепра про ТОП-6 натуральних барвників для яєць в домашніх умовах: інструкціяРусский

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