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ТОП-6 натуральных красителей для яиц в домашних условиях: инструкция

Сегодня 14:35
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Чаще всего для украшения яиц к Пасхе хозяйки используют термические наклейки или химические красители из магазина. Но если яйцо лопнет во время такого окрашивания – его придется попросту выкинуть, ведь краситель может попасть внутрь.

Новости Днепра про ТОП-6 натуральных красителей для яиц в домашних условиях: инструкция

Журналисты dnepr.info узнали как с помощью натуральных красителей безопасно украсить яйца к Пасхе.

Как подготовить яйца к покраске

В первую очередь сырые яйца необходимо помыть с содой. Это поможет убрать с них возможный жир и грязь и таким образом краска ляжет более ровно. Обычно для покраски используются яйца с белой скорлупой, но если хочется, чтобы темные цвета были насыщеннее – можно использовать яйца с желтой скорлупой.

Коричневый и бордовый цвета

Чтобы получить коричневый во всех его разных оттенках понадобится луковая шелуха. Ее необходимо залить водой, положить в нее сырые яйца и варить около 30 минут. Это даст яйцам насыщенный яркий цвет. Если хочется, чтобы они были более светлые – тогда варить их нужно меньше. Более темными – отваренные яйца нужно оставить в воде с шелухой еще на час-два. Усилить цвет поможет ложка уксуса, добавленная в воду перед варкой.

Новости Днепра про ТОП-6 натуральных красителей для яиц в домашних условиях: инструкция

Желтый цвет

Аналогичным способом варим яйца в воде с куркумой. Тут насыщенность цвета можно регулировать самостоятельно. На 0,5 литра воды необходимо 2 столовые ложки куркумы. Если хочется более насыщенного цвета – можно положить 3 или по своему усмотрению. Варить яйца в воде с куркумой необходимо от 10 минут. Сваренное яйцо необходимо осторожно достать ложкой и положить в холодную воду. Но если хочется более насыщенного цвета – его можно оставить остывать в растворе куркумы.

Новости Днепра про ТОП-6 натуральных красителей для яиц в домашних условиях: инструкция

Розовый и фиолетовый цвета

Чтобы получить яйцо розового цвета его необходимо отварить в лепестках чая каркаде. Принцип «покраски» такой же как шелухой лука или куркумой. Заливаем сухие лепестки водой и опускаем туда яйцо. Через 10 минут после варки оно станет розовым. Если варить дольше – оно будет становится все темнее и темнее и при этом изменит цвет в сторону темных тонов.

Новости Днепра про ТОП-6 натуральных красителей для яиц в домашних условиях: инструкция

Зеленый цвет

В качестве зеленого «красителя» необходимо взять около 200 грамм шпината. Но принцип окрашивания тут другой. Сначала нужно сварить шпинат в воде – положить его в воду и проварить около 5 минут. Чем дольше варить – тем насыщеннее будет цвет. После этого в воду необходимо опустить только сваренные, горячие яйца и держать их там не менее 5 часов.

Новости Днепра про ТОП-6 натуральных красителей для яиц в домашних условиях: инструкция

Красный цвет

Красный цвет можно «взять» из свеклы. Тут, как и в предыдущем варианте в свекольный сок (без воды) добавляем 10 мл уксуса и кладем в него горячие варенные яйца. Таким образом они окрашиваются быстро, доставать яйца нужно когда их цвет будет полностью устраивать.

Новости Днепра про ТОП-6 натуральных красителей для яиц в домашних условиях: инструкция

Шоколадный цвет

С помощью натурального молотого кофе можно также окрашивать яйца. Для этого сначала нужно проварить кофе в воде на протяжении 10 минут, а потом процедить, дать остыть и положить в «раствор» сырые яйца проварить на медленном огне около 8 минут.  Если хочется, чтобы цвет был более насыщенный – можно варить дольше. После варки достать яйца и положить их на салфетку.

Новости Днепра про ТОП-6 натуральных красителей для яиц в домашних условиях: инструкция

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Новости Днепра про ТОП-6 натуральных красителей для яиц в домашних условиях: инструкцияУкраїнська Новости Днепра про ТОП-6 натуральных красителей для яиц в домашних условиях: инструкцияРусский

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