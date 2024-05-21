Стало відомо, чи будуть відключення світла у Дніпрі до кінця дня

Укренерго сповістила українців про активізацію роботи сонячних електростанцій, а також про скасування відключення світла в усіх регіонах України з 11:00 до 17:00.

За інформацією енергетичної компанії, це стало можливо завдяки зменшенню хмарності в усіх регіонах країни.

“Промислові та дахові сонячні електростанції збільшили обсяги виробництва, відповідно – дефіцит в енергосистемі зменшився”, – написала Укренерго. Також відомо, що українська енергосистема приймає надлишки енергосистеми з Польщі.

Саме тому користування енергоємними приладами вночі бажано перенести на денні години.

Наразі в Україні продовжує діяти графік погодинних відключень в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів з 17:00 до 24:00.

Раніше ми писали про те, що у Дніпрі частина вулиць залишилися без води: адреси.

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